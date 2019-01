Ava Eden van Grunsven samen met Robert Whitaker naar tweede plaats

Traditiegetrouw staat de zondagochtend van Jumping Amsterdam in het teken van de kinderen. Zo ook vanmorgen waarbij onder ander de paard/pony-relais werd verreden. Ava Eden van Grunsven vormde en team met Robert Whitaker. Dit duo bemachtigde de tweede plaats, maar moesten hun meerdere erkennen in Joy Neuman die een duo vormde met Kelly Jochems.

Na een keurig beheerste ronde van Kelly Jochems was het tijd voor Joy Neuman om met haar Tweety uit de startblokken te snellen. Met een heel snelle foutloze ronde van Neuman leverde dit de overwinning op in het relais springen. Het duo finishte in een eindtijd van 24,42 seconden. De duo’s die er na kwamen deden een knappe poging, maar konden niet aan deze snelle tijd tippen.

Dichtst bij

Ava Eden van Grunsven kwam nog het dichts bij de snelle tijd van Neuman. Zij stuurde Flint naar een tweede tijd van 25,58 seconden. Een derde plaats was voor het duo Emily van Seumeren en Kim Emmen.

