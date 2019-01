Avondrubriek 1m45 voor Britse Freeman-Attwood

De Nederlanders kwamen niet tot het podium bij de TWR Investments Group Prize op Jumping Amsterdam. De winst ging na de barrage naar de Britse Lily Freeman-Attwood met Karibou Horta (v. Landor S.). Tweede werd de jonge Zweedse amazone Stella Röhlcke met Verdi-dochter Delina en de derde plaats was voor de Ierse Anna Carway met Ajaccio (v. Caretino).

De vierde tot en met negende plek was wel voor de Nederlanders. Paris Morssinkhof, Kelly Jochems en Kim Hoogenraat wisten dubbel nul te rijden, maar kwamen iets later binnen dan de buitenlandse concurrentie. Bij Tom Schellekens, Rowen van de Mheen, Kars Bonhof en Micky Morssinkhof viel een balk in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl