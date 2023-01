Bart Veeze met Nero naar 93,6% in Subli Cup finale vierjarigen

Jumping Amsterdam is vandaag het toneel voor de Subli Cup finale 2022. Middels de voorselecties konden vijf combinaties zich selecteren voor de finale van de vierjarigen dressuurpaarden. Bart Veeze imponeerde met Nero (v. Ferguson) al in de halve finale en ook in de finale was de combinatie een klasse apart. Met een score van 93,6% schreef Bart Veeze met Nero de finale op naam.

In de halve finale waren de juryleden al vol lof over de door Titan Wilaras gefokte Ferguson-zoon Nero: “Nero bezit ongelooflijk veel kwaliteit. Het ziet er allemaal heel vanzelfsprekend uit en hij gaat met het grootste gemak met zijn oortjes erop door de rijbaan”‘ Waar Bart Veeze in de halve finale op 88% kwam, ging er vandaag duidelijk een schepje bovenop wat resulteerde in een fraaie score van 93,6% van de 5*-juryleden Mariette Sanders-Van Gansewinkel, Ulrike Nivelle en Susanne Baarup.

‘In stap makkelijk bonuspunten halen’

Veeze was ook zeer tevreden: “Het ging goed. Toen ik de ring binnen kwam vond hij het heel spannend. Hij was toen echt aan. Ik weet wel dat hij dan niks raars gaat doen en dat het in de loop van de proef wel goed komt. Hij maakte zich hierdoor wel heel mooi. In de loop van de proef werd hij steeds relaxter. Het is een heel nuchter en eerlijk paard. Hij kreeg natuurlijk echt mega veel punten. Voor de stap kregen we zelfs een tien. Dit doet hij echt abnormaal goed. Hier kunnen we makkelijk bonuspunten voor halen. Dat hij zo goed stapt is echt een mega pluspunt.’’



Het WK voor jonge dressuurpaarden is de volgende stip aan de horizon voor Nero: “Nero heeft zich voor de Pavo Cup geplaatst via de WK selectie. Het WK Jonge Dressuurpaarden is dit jaar voor hem het hoofddoel. Ik denk dat hij hier een heel goed paard voor is. We zullen ook wat selecties voor de Subli Cup bij de vijfjarigen meepakken.”

Nashville SW

Een gegeven overwinning voor Bart Veeze was het niet want Femke de Laat kwam dicht in de buurt. Pavo Cup-kampioen Nashville SW (v. Secret) danste door de baan en liet een heel fijn plaatje zien. De harmonieuze verrichting leverde 92% op en daarmee reed Femke de Laat Nashville naar de tweede plaats.

No Limit

Charissa Buurmeijer had zich aanvankelijk niet geselecteerd voor de finale want in de halve finale reed zij No Limit (v. Geniaal) naar de zevende plaats. Maar omdat Bart Veeze en Femke de Laat zich beiden met twee paarden hadden geselecteerd en maar met eentje mochten starten schoof Buurmeijer op in het klassement en mocht zodoende van start in de finale. Hier liet ze zien dat deze plek zeker niet onverdiend was want ze reed haar No Limit naar een score van 84.400% en mocht zich als derde opstellen in de prijsuitreiking.

Uitslag

Uitslag Subli Cup finale vierjarigen

Bart Veeze, Nero (v. Ferguson) – 93.600% Femke de Laat, Nashville Sw (v. Secret) – 92.00% Charissa Buurmeijer met No Limit (v. Geniaal) – 84.400% Judith Ribbels met Nanny Mc Phee (v. Vitalis) – 79.200% Sergio Garcia Bermejo met Nachtwacht (v. Everdale) – 77.800%

Bron: Horses.nl