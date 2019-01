Britt Dekker en Gerard Joling in actie

Tussen de twee springrubrieken van de vrijdagavond kon het publiek genieten van een stukje dressuur en muziek. Britt Dekker en Gerard Joling verzorgden samen een muzikale show.

Joling zong vanaf de rug van de goedgekeurde Friese dekhengst Limited Edition en Dekker reed haar eigen paard Eve.

Voor de zanget was het niet het eerste optreden op Jumping Amstedam. Zo trad hij in 2010 samen op met Edward Gal. “Ik ben een enorme liefhebber van Jumping Amsterdam, en paardrijden vind ik heerlijk, dus ik kijk uit naar mijn optreden met Britt!”, liet hij enkele dagen voor het evenement weten.

In het begin van het optreden verzorgde Imke Schellekens-Bartels nog een stukje commentaar zodat Britt even de tijd had om haar zenuwen de baas te worden.

