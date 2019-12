Britt Dekker met George naar Jumping Amsterdam

Op zondag 26 januari zadelt Britt Dekker haar schimmel George voor een show op Jumping Amsterdam. De clinic met de Spaanse hengst vindt plaats op de Novotel Jumpertjes Kinderochtend op de zondagmorgen van het evenement in de RAI.

Irene Verheul van Jumping Amsterdam: “Britt doet veel voor de populariteit van paardensport in Nederland. Wij zijn weg van haar en vinden het heel leuk dat ze er als ‘vriendin van ons event’ weer bij is! We zijn erg benieuwd naar haar nieuwe paard en blij dat we deze twee sterren dit jaar in de piste mogen verwelkomen.”

Kinderochtend

De kinderochtend is traditiegetrouw het startschot van het zondagprogramma van Jumping Amsterdam. Jonge paardenfans kunnen genieten van ponyritjes, spannende wedstrijden, schminken en shows. Zo is er dit jaar een optreden van de Amsterdamse Manege waarbij zestien paarden tegelijk in de baan komen. Het Amsterdamse Manege-team werd eerste op het Nederlands Kampioenschap carrouselrijden en kon daarom niet ontbreken op het Mokumse concours hippique.

Bit kennisstal

In de Bit kennisstal leren kinderen alles over paarden en pony’s. Wat te denken van een cursus paardentaal voor kids door paardenvlogger Feline Hoi, een kinderboekenmarkt met signeersessies van bekende schrijvers of een demo paardentaartjes bakken? Met de goodiebags die worden uitgedeeld maken de jonge bezoekers kans op leuke prijzen van verschillende standhouders in het eindeloze promodorp, waar Jumping om bekend staat. In het promodorp is ook een Meet&Greet met Britt Dekker bij de stand van YouTube-kanaal PaardenpraatTV.

Wereldbekerwedstijd

Alles draait om kinderen deze ochtend. Ze mogen ook een kijkje nemen in de piste, waar ’s middags de beste springruiters ter wereld gaan strijden om een podiumplaats in de Wereldbekerwedstijd.

Meer informatie

Bron: Persbericht