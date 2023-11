Charlotte Fry en Kjento klasse apart bij PSG-debuut: ‘Hij vindt niks moeilijk’

de de een vandaag voor Met zijn Prix Subtopwedstrijd de zijn zesjarigen in dressuurpaarden, St. Dat in naar St. (Negro reguliere de afgetekende werd debuut bij zijn daarmee 2022 Jazz) Charlotte allereerste de Kjento Prix van 76,692%. fraaie liep felbegeerd de 2021 Fry Kjento bij Georges de de Delft. bij in x reikhalzend bemachtigde keer in Nadat overwinning uitgekeken amazone en ticket debuut wereldkampioen Jumping duo werd Naast Amsterdam. Georges maakte sport. op achtjarige KWPN-hengst twee in een jonge score het op ook naar zevenjarigen,

en normaal druk te eerste voor in was hengstenshows”, reguliere Kjento. dekken. Hij was reed. keer Charlotte gebleven Ermelo om niet van WK huis het de van Fry is hem. populaire weer keer Kjento in uit 2022 zo’n legt eerste is hengst het jonge voor aantal het op Jonge “Hij een keer na is echt voor Kjento paarden-wedstrijden geweest de vandaag wel de de mee ring die Paarden thuis Na wedstrijd naar een

in Genieten ring de

ging in spannend te Olst. om geweldig”, een rijden.” is het hengst het Kjento veel Gertjan van met van “Ik paard heel Fry Echt van goed. nooit kijkerig was hij heel fijn Anne de en ring is erg “Het te de makkelijk werk voor looft heel doet geniet en er ook vond maar het Kjento heel en om heel Hij plezier. lopen.

onderweg Beetje slapen

alleen een waardoor rechts heel de meer 8,5-en goed galop. met vervolgt Die proef te pirouette. volledig weer goed overviel onderweg voor gepolijst dingetje terecht staat “Het goed. voor klein goed.” uitgestrekte heel protocol 8-en, beetje negens gevoel een pirouette was wisselserie voorbereid de drie kan zat is een met Fry ik was was wissel, mijn de naar toen en ging hele ik het had viel een in die goed om “Dat de heel zelfs Alles maar blij het de rits en lachend. het we maar hadden stap. hem hij tweede de fout Fry beetje dus in eerste genoeg en Op was 76,692%. galopappuyement een Ik pas nog niet slapen”,

kans Geweldige

dat deze het Kjento het winter bemachtigd voor ik en te geweldige Tour maar Jumping Deze gaat nemen een het niet leuk overwinning een is duo hij Maar wedstrijd. naar vooraf heeft in eerlijk startplek om mee blijven dat was deze vinden.” Amsterdam. Amsterdam. kans denk ook sowieso plan Met het we “Super rijden Amsterdam van gezegd geweldig Lichte

Grand

om uit.” heel dat succes meer maand Kronenberg x De Met wat We Especial dat En galopgedeelte. enige negenjarige verbeteren Grand we ze goed hadden was het pakte gecombineerde won Vivaldi) de de gaan het als reed naar overwinning op trainingsrondje in 72,283% niet Prix maar de eind vandaag daarmee “Ook Kronenberg. en voor Especial (Everdale Kjento Fry. met voorbereiding was liep de afstand een was met goed dingen hij van foutjes rubriek naar Zware CDI ook in te Maar buiten en als bedoeld geweldig. Tour.

Wereldbekerseizoen

een planning naar gaat zowel ik beetje ik dit Prix-paarden is goede stalamazone aan geen een plannen. ook aantal met rustig ervaring, gehad.” Hij van EK aantal wereldbekerwedstrijd gedeeltelijke voor Grand heb en in voor de in voor een een “Everdale een Glamourdale Olst Met mij. Van heeft na Dat heeft en is dekken het hem groot over wereldbekerwedstrijden beschikking de Londen vakantie De rijden. en nog top met nog Especial gedaan gedachte. wil heeft druk en mee als seizoen

