Daniel Deusser stunt in bomvolle RAI en wint het 1.50m, Eric van der Vleuten knap vierde

Een bomvolle RAI en de wereldtop van start zorgde voor een fantastische sportavond op Jumping Amsterdam. Maar liefst 12 combinaties waaronder twee Nederlanders wisten zich te plaatsen voor de barrage. Hans-Dieter Dreher zette als eerste een scherpe tijd neer die lang bleef staan maar uiteindelijk was het Daniel Deusser die met de fenomenaal springende Bingo Ste Hermelle het 1.50m op naam schreef.

Gelijk als tweede starter in de basisomloop liet Hans-Dieter Dreher zien hoe het moest: zijn schimmel Elysium sprong makkelijk rond en kwam nergens in de buurt van het hout tot de laatste hindernis. Daar maakte de Zirocco Blue-zoon het even spannend maar alle balken bleven liggen wat resulteerde in de eerste foutloze ronde.

Lang leek het erop dat Maikel van der Vleuten zich als tweede in de barrage mocht voegen. Van der Vleuten kan de scherpte van Dywis HH (v. Toulon) steeds in betere banen leiden en de merrie komt steeds beter tot haar recht. Een flinke touché op het A element van de driesprong maar het was het C element die uiteindelijk in het zand viel en van der Vleuten uit de barrage hield.

Buitenlands geweld

Naast King Edward is Glamour Girl (v. Zirocco Blue) een van Eckermann ‘s meest winnende paarden en won afgelopen jaar onder meer in Stuttgart, Stockholm en Doha. Het parcours van Jumping Amsterdam leek de merrie op het lijf geschreven en de wereldkampioen loosde zijn Glamour Girl dan ook simpel foutloos door het parcours.

Ook Marcus Enhing mocht zich bij de barrage voegen en liet zien waarom hij een van de beste ruiters van de wereld is. Ehning reed Priam du Roset (v. Plot Blue) simpel rond alsof het een 1.10m parcours was en plaatste zich gemakkelijk als derde voor de barrage. Connor Drain werd recent nog tiende in Leeuwarden en ook in Amsterdam doet hij mee: hij plaatste zich met Imagine (v. Cassini Gold) als vierde voor de barrage. Ondertussen hadden ook Simone Delestre, Kevin Staut en Eduardo Alvarez Aznar zich geplaatst voor de barrage.

Niet voor niets was Daniel Deusser afgelopen jaar de best verdienende ruiter over 2022. Een lesje puur vakmanschap resulteerde in misschien wel de mooiste ronde van de wedstrijd. Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso) speelde met de hindernissen en sprong als bijna vanzelfsprekend foutloos naar de finish.

‘Nederlandse’ nulrondes

Waar Maikel van der Vleuten in het zich van de haven strandde hield Eric van der Vleuten zich knap staande en trakteerde het publiek op de eerste nulronde voor Nederland. Dreamland (v. Sunday de Riverland) kwam nergens in de buurt van het hout en zoals zoon Maikel het omschreef: ‘’een rondje uit het boekje.’’ Marlon Modolo Zanotelli bezorgde de VDL Stud een goede avond want hij loosde Grand Slam VDL (v. Cardento) gemakkelijk door het parcours en voegde zich als zesde bij de barrage.

Voor het oog niet de allergrootste hoogvlieger maar Dolinn (v. Cardento) wil altijd goed haar werk doen en in combinatie met Harrie Smolders werkt dat heel goed. Dolinn sprong dan ook simpel naar de finish. Een ronde uit het boekje en de tweede Nederlandse combinatie voor de barrage.

Annelies Vorsselmans heeft een heel stel fijne paarden. Een Belgische amazone maar toch ook een beetje Nederlands en al jaren samen met Jeroen Dubbeldam. Vorsselmans kan haar paarden echt toewerken naar het hogere niveau en dat wierp vanavond zijn vruchten af: Kurly V/d Gorten (v. Thunder vd Zuuthoeve) sprong gemakkelijk en zonder fouten naar de finish.

Barrage

Uiteindelijk mochten 12 combinaties van start in de barrage en dat betekende dat er hard gereden moest worden voor een greep uit de prijzenpot. Als een van de snelste ruiters mocht Hans-Dieter Dreher de spits afbijten. Met de gigantische galop van Elysium reed Dreher nergens een meter teveel en zette met 44.03 de eerste foutloze tijd neer. Henrik von Eckermann liet zien dat het sneller kon maar zag wel een balk in het zand vallen. Marcus Ehning koos voor een solide nulronde en reed zonder fouten in 45.99 seconden naar huis.

In de eerste helft van de barrage was Eric van der Vleuten sneller dan Hans-Dieter Dreher en het leek erop dat de Nederlander zou stunten in een volle RAI. Van der Vleuten moest Dreamland aan het einde even inhouden en kwam uiteindelijk in 45.22 seconden over de finish. De eerste tijd gereden door Dreher bleek nog niet zo gek.

Dat het sneller kon bleek wel aan de tijden van de ruiters die na Dreher kwamen. Alleen sneller en ook nog foutloos blijven was nog geen gemakkelijke opgave. Maar daar was Daniel Deusser en zijn geweldige Bingo Ste Hermelle. De charmante vos kan draaien als een dubbeltje en gaat als een Ferrari door de bocht en reed nog dik twee seconde van Dreher zijn tijd af. In 41.81 seconden was de winst daarmee bezegeld. Eduardo Alvarez Aznar en Bentley de Sury (v. Sunday de Riverland) reden zich nog voor Eric van der Vleuten en stootte de Nederlander van de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl