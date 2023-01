Deelnemers KNHS Para Dressuur Trophy Jumping Amsterdam bekend

De combinaties die deel mogen nemen aan de kwalificatiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy op Jumping Amsterdam zijn bekend. Dat zijn negen combinaties waaronder alle leden van het NLO-WVM-Team NL Para Dressuur dat vorig jaar op het WK in Herning teamgoud won. Naast gouden teamleden Sanne Voets, Demi Haerkens, Frank Hosmar en Lotte Krijnsen heeft ook KNHS-talententeamlid Britney de Jong een startplek bemachtigd voor het concours in de Amsterdamse RAI.

Via de selectiewedstrijden in Almelo, Bathmen en Hellendoorn hebben acht combinaties een felbegeerde startplaats voor Jumping Amsterdam behaald. In de selecties noteerde Demi Haerkens de hoogste score, op de voet gevolgd door Frank Hosmar en Maud de Reu. Maar de overige geselecteerden deden daar weinig voor onder. Daarmee belooft het een spannende strijd te worden op zaterdag 28 januari in Amsterdam. Paralympisch-, wereld- en Europees kampioene Sanne Voets heeft op voordracht van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink een wildcard gekregen.

Schone lei

De in de selectiewedstrijdstrijden behaalden resultaten tellen niet mee voor Jumping Amsterdam. Daar beginnen alle combinaties met een schone lei. In Amsterdam rijden de combinaties een kür op muziek in een gecombineerde rubriek voor alle Grades.

Alle deelnemers:

Demi Haerkens, EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi)

Frank Hosmar, Alphaville N.O.P. (v. Sandreo)

Maud de Reu, Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair)

Annemarieke Nobel, Doo Schufro (v. Doolittle)

Loes Cevaal, Happy Hero II (v. Hohenstein)

Lotte Krijnsen, Rosenstolz (v. Rotspon)

Britney de Jong, Caramba (v. Tuschinski)

Demi Uijtewaal, Winando RFS (v. Jetset-d)

Sanne Voets, Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi)

Bron: KNHS