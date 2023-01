Mister Maserati vooraan in Subli Cup-finale, My Blue Hors Santiano vierde

Niet Pavo Cup-winnaar en meervoudig hengstencompetitietopper My Blue Hors Santiano, niet de winnares van de halve finale van Subli Cup Hexagon's Miamanda, maar Galleria's Mister Maserati (Toto jr. x Jazz) won vanavond de finale van de Subli Cup op Jumping Amsterdam. Diederik van Silfhout stuurde de goedgekeurde KWPN-hengst met 85,8% naar de overwinning.

Ook bij de vijfjarigen konden vijf combinaties zich middels de halve finale plaatsen voor de finale op Jumping Amsterdam. Verrassend genoeg was het niet de top drie van de halve finale die vandaag wederom kon imponeren maar Diederik van Silfhout die won. De Toto Jr.-zoon Galleria’s Mister Maserati kwam bij de internationale juryleden Mariette Sanders-Van Gansewinkel, Ulrike Nivelle en Susanne Baarup op 85,8%.

“Het was tot nu toe één van zijn betere proeven. In het buitenseizoen heeft hij twee voorselecties gewonnen. Toen liep hij ook twee hele goede proeven. Nu was het wel echt af”, aldus Diederik van Silfhout over de proef tegenover de organisatie van Jumping Amsterdam.

“Ik rijd Galleria’s Mister Maserati vanaf zijn derde. Het is een heel fijn paard in de omgang, maar wel scherp. Hij heeft echt heel veel bloed. Deze omgeving was wel spannend voor hem, maar als het dan moet gebeuren, staat hij er echt.”

Een plan voor 2023 heeft Van Silfhout al gemaakt. ‘’Ik ga hem geleidelijk aan klaarmaken voor het ZZ-Zwaar. We gaan ons nu meer op de reguliere sport richten. Zo kan hij ook meer wedstrijdervaring opdoen.”

Madison Ave en Mission

Kim Alting zorgde misschien nog wel voor de grootste verassing door met Madison Ave (v. For Romance) als tweede te eindigen. De combinatie wist Femke de Laat met Mission nipt voor te blijven en kreeg 83.400%. Femke de Laat stuurde Mission (v. Eye Catcher) op haar beurt naar 83.000% en werd daarmee derde.

78% voor My Blue Hors Santiano

My Blue Hors Santiano, die deze zomer met Renate van Uytert-Van Vliet de Pavo Cup-finale won en in de KWPN Hengstencompetitie twee keer tweede was en een keer won, kwam vanavond uit op 78%.

Pech voor Pachl en Miamanda

Waar Beni Pachl de halve finale won, kampte Hexagons Miamanda (v. Toto Jr.) vandaag duidelijk met spanning. De combinatie bleef steken op 71.000%.

Uitslag

Uitslag Subli Cup finale vijfjarigen: