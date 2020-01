Edward Gal: ‘Het was een pittige rit’

Edward Gal won gisteren de Prix St. Georges op Jumping Amsterdam met 75,539% met Glock's Total US (v. Totilas). Een score waar menig ruiter in de subtop een moord voor zou doen. Maar Gal weet dat het nog veel beter kan: "Het was een pittige rit. Bij het verkennen van de baan werd hij heel druk van alles om hem heen. Hij was in de ring met van alles bezig en dan kreeg ik hem niet mooi stil in de aanleuning", vertelt hij aan Jumping Amsterdam.

“Hij was een beetje bang van zijn eigen schaduw, waar hij naar keek.’’

Oefenjaar

“Het is voor hem dit jaar een oefenjaar. Je hebt natuurlijk niet veel kans om dit soort wedstrijden in deze ambiance te rijden. In dit soort ambiance moet hij het toch gaan doen. Ik vind het met hem wel verstandig om dit soort wedstrijden te rijden om hem te laten wennen, ‘’ aldus Gal.

‘Ik weet dat het zoveel beter kan’

“Het is super leuk dat het zo gaat. Ik weet dat het zoveel beter kan en dan is het super dat ik nu al deze proef kan rijden.’’

Bron: Jumping Amsterdam