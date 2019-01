Eerbetoon aan militaire grondleggers op Jumping Amsterdam

Donderdag 24 januari komen springruiters in de klasse L t/m ZZ in actie op Jumping Amsterdam. Op verschillende selectiewedstrijden is gestreden om de felbegeerde startplaatsen. Als eerbetoon aan de militaire ruiters, de grondleggers van de paardensport, en speciaal voor de ‘Diamond Edition’ is een aantal startplekken beschikbaar gesteld voor geüniformeerde ruiters van de Militaire Ruiter Vereniging (MRV).

Op de reguliere selectiewedstrijd op 23 december bij Stal Groenendaal in Bunschoten werd ook de

afvaardiging bepaald voor de militaire ruiters. In de klasse L zijn de Kolonel vlieger bd. Frank Gerards (Percy Jones), Wmr. I van de Koninklijke Marechaussee Daphne Mol (Hot Chocolate Ag) en de Kltz van de Marine Robert-Jan van den Oord (Walivia) afgevaardigd. In de klasse M de Korporaal I der Rijdende Artillerie (res) Angela Kalkman (Amiacara) en de Marechaussee 2e klasse Gina Gerrets (Bella) en in de klasse Z bemachtigde de Opperwachtmeester der Kon. Marechaussee Stephanie Gog met Dolando een startplaats voor Jumping Amsterdam.

Oorsprong paardensport

De geschiedenis van de georganiseerde paardensport in Nederland voert terug op de Koninklijke Militaire

Sportvereeniging (KMSV). De KMSV werd opgericht op 24 april 1886 als landelijke rijvereniging voor officieren en was daarmee de allereerste hippische organisatie in Nederland en voorloper van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Twaalf leden van de KMSV behaalden van 1924 tot en met 1936 negen Olympische medailles. De bekendste daarvan is Charles Pahud de Mortanges (1896-1971), een legerofficier die in de toenmalige eventing-sport met het paard Marcroix vier gouden medailles en een zilveren medaille won op de Olympische Spelen. Ook was Charles vele jaren voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité.

Speciale rubrieken voor geüniformeerde

Ook de oorsprong van vele bekende (inter)nationale concoursen leidt terug naar de militaire ruitersport. Zo waren de oprichters van Jumping Amsterdam allemaal Cavaleristen en vond op zaterdagavond, met als

eregast prins Bernhard, in ceremonieel tenue het geüniformeerde Militaire Gala Diner plaats. In de Zuidhal werden destijds, eind 1980 begin 1990, zelfs speciale rubrieken uitgeschreven voor ‘geüniformeerde’. Hieraan deden naast militairen, al dan niet in werkelijke dienst, ook ruiters van de politie en brandweer mee. Pieter Wiersinga, hoofd Koets- en Rijstal van het Koninklijk Stal Departement, is bestuurslid van Jumping Amsterdam: “Het leek ons als evenement een mooi eerbetoon om ter gelegenheid van de ‘Diamond Edition’ weer geüniformeerde te laten deelnemen aan de basiswedstrijden op de donderdag, zeker nu de Militaire Ruiter Vereniging zich afgelopen jaar heeft aangesloten bij de KNHS.”

Over MVR

De Militaire Ruitersport Vereniging ‘Te Paard’ (MRV) heeft zo’n 900 leden in zeven landelijke afdelingen en stelt zich ten doel om de militaire ruitersport in de krijgsmacht te stimuleren, om militairen in de hippische wedstrijdsport te doen uitkomen en om de kwaliteit van de militaire diensten te paard te bevorderen: de bereden ere-escortes ten behoeve van Z.M. de Koning.

Bron: Persbericht Jumping Amsterdam/Horses.nl