Ehning ongenaakbaar in GP-kwalificatie Jumping Amsterdam, vijf Nederlanders in top tien

In de laatste proef van vrijdagavond was Marcus Ehning na een bloedstollende 10-koppige barrage zijn concurrenten te snel af. De Duitser was net tweehonderdste van een seconde sneller dan zijn landgenoot Philipp Weishaupt die achter Ehning eindigde. Van de Nederlanders plaatsten Gerco Schröder, Eric van der Vleuten, Jur Vrieling, Willem Greve en Michael Greeve zich in de top tien van het klassement.

In de 1.50m proef hielden 10 van de 46 deelnemers de lei schoon in het basisparcours. Als derde starter wist Marcus Ehning dat hij een goede tijd neer moest zetten om er met de winst vandoor te gaan. Dit deed de Duitser dan ook. Met A La Carte NRW (v.Abke) klokte Ehning een razendsnelle tijd van 36.10 en dit bleek uiteindelijk genoeg om er met de winst vandoor te gaan.

Ehning reageerde op zijn overwinning: ”Ik was met de eerste ronde erg tevreden. Ik rijd A la Carte nu driekwart jaar en we hebben nog niet zo veel barrage parcoursen gereden. Het is daarom een bijzondere zegen voor mij. Het is de eerste overwinning in een zwaar parcours voor mijn paard.” Ehning vervolgde: “Ik weet dat het een paard is dat alles springen kan en waarmee ik extreem korte wendingen kan rijden. Ik heb het geprobeerd en ik ben blij dat het is gelukt. Het was een super parcours en voor de barrage was het goed dat er 10 combinaties zich hadden gekwalificeerd. Het publiek heeft mooie sport gezien vanavond.”

Complete buitenlandse top vier

In de top vier van het klassement zijn enkel buitenlandse combinaties te vinden. Philipp Weishaupt volgde Ehning op de voet met Coby (v.Contagio). Weishaupt deed er 36.12 seconden over en moest op tweehonderdste na de overwinning aan Ehning laten. Eoin McMahon en Chacon (v.Chacco Blue) maakten het podium compleet. Met een tijd van 37.93 deed het duo als laatste starter een goede poging, en daar bleef het ook bij, een goede poging. McMahon mocht uiteindelijk als derde opstellen. Rodrigo Almeida, stalruiter van Loewie Joppen, en GB Celine (v.Cardento) vielen net naast het podium op de vierde stek met een tijd van 38.39 seconden.

Nederlanders in top

Vijf Nederlanders plaatsten zich voor de barrage en daarvan zette Gerco Schröder het beste resultaat neer. Schröder zadelde Glock’s Cognac Champblanc (v.Clearway) voor de proef en werd met 38.43 seconden mooi vijfde. Eric van der Vleuten en Wunschkind (v.Casall) finishten in 38.63 en pakten een zesde prijs voor Jur Vrieling die Dallas VDL (v.Douglas) naar een zevende prijs stuurde. Beide Willem Greve (Disinaa) en Michael Greeve (Turbo Z) moesten vier strafpunten noteren in de barrage en eindigden op de plaatsen acht en negen.

Bron: Jumping Amsterdam/Horses.nl