Ehrens: ‘De helft van de muur zal al een zware dobber zijn’

Wat hebben Rob Ehrens en Marc Houtzager met elkaar gemeen? "Ik zal het maar zeggen: dat is de leeftijd!", grapt Rob Ehrens. Beide heren hebben Grote Prijs van Jumping Amsterdam op hun naam geschreven. Ehrens deed dit in 1982 en 1988. Houtzager schreef deze prijs dertig jaar later op zijn naam. Dirk Willem Rosie blikte met beide springruiters terug op deze zeges.

Voor Rob Ehrens is het al en tijdje geleden dat hij in de RAI won. “Ja, dat is inderdaad lang geleden. Dat was aan het begin van mijn carrière geweest, die is in 1980 begonnen. In de eerste tien jaar heeft het allemaal afgespeeld. Het is al een heel tourtje geleden.”, licht Ehrens toe

Nog paar jaar te gaan

Voor Marc Houtzager ligt zijn zege verser in het geheugen. “Ik had de overwinning hoog op mijn lijstje staan. Rob heeft twee keer gewonnen, ik één keer, maar ik heb nog een paar jaar te gaan om nog de twee keer te halen.”, vertelt Houtzager.

Nog vers in het geheugen

Ehrens kan nog goed terug blikken naar zijn zeges: “Ik kan het mij nog heel goed herinneren, niet dat ik zo pienter ben, maar dat zijn gewoon dingen die je bij je houd. In dat jaar liep het gewoon niet goed op Jumping Amsterdam. Ik had overal een fout en ik had er de ‘p’ in. Toen zei mijn pa: ‘jong blijf nou rustig en nou morgen de grote prijs en dan doe je maar gewoon jouw best. Ik was foutloos en kwam toen met Hugo Simon en Gladstone in de barrage. Suprise was wel een snel paard, maar kon ook wel eens het anker uitgooien. Het was dus eigenlijk de dood of de gladiolen. Het geluk viel de goede kant op. Hugo kon het niet volgen, dat hij tweede was naast zo’n broekie. Daarentegen was Olympic Sunrise een fenomeen van een paard. Daar kon je van op aan. Dat was ook een super mooie overwinning.”

Muur

Het interview werd gehouden voor de beroemde muur van Amsterdam. Rob Ehrens is er echt overheen gesprongen in het verleden. “Over de muur moesten wij op Indoor Brabant en Jumping Amsterdam, dat was eigenlijk de hoofdrubriek op de zaterdagavond. Iedereen had daar ook een paard voor. Dat was echt een spektakel. Als er zo naar kijk en zou er op aan moet rijden, dan wordt de helft al een zware dobber. Dit is echt een massieve muur.”, blikt Ehrens terug.

Marc Houtzager denkt dat er geen toekomst meer is voor het puissance springen: “Als ik zo naar de muur kijken dan zou ik er op die hoogte niet op af rijden. De paarden en het materiaal zijn ook anders geworden. Er zijn geen echte puissance paarden meer. Daarom ook minder puissances. Het is voor het publiek wel heel spectaculair. Ik denk dat de ruiters steeds minder enthousiast zijn om zo’n hoge muur te krijgen.”



Bron: Horses.nl/Clipmyhorse