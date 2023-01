Emanuele Gaudiano wint 1.40m Jumping Amsterdam, Frank Schuttert en Harrie Smolders vullen podium

Emanuele Gaudiano schreef vanmiddag op Jumping Amsterdam met Vasco (v. Vivant) het 1.40m op zijn naam. De Italiaan bleef foutloos in het parcours direct op tijd en was pijlsnel: zijn tijd van 55,95 seconden was genoeg voor de winst. Frank Schuttert deed met Irish Coffee PR (v. Emerald) een poging om de Italiaan van de troon te stoten, maar hij kwam 0,39 seconde tekort. Harrie Smolders werd derde met Escape Z (v. Emerald). Hij hield de lei ook schoon en finishte in 61,25 seconden.

Emanuele begon met een plan aan het 1.40m. ‘’Er waren niet zo veel snelle combinaties. Dat komt, omdat veel ruiters en amazones dit parcours gebruikten als training voor de wedstrijd van morgen. Ik heb geprobeerd wel snel te zijn en dat pakte goed uit. Vasco is nog een vrij jong paard, maar afgelopen jaar heb ik met hem al een aantal wedstrijden gewonnen. Hij eindigde vooraan in verschillende Grote Prijzen op 3*-niveau. Ik rijd Vasco al vanaf zijn vijfde.’’

Nederlandse wedstrijden zijn altijd mooi

Het was niet de eerste keer dat de Italiaanse springruiter aan Jumping Amsterdam deelnam. ‘’In 2020 had ik hier een succesvolle wedstrijd, ik won twee rubrieken. Het is altijd heel mooi om op een Nederlandse wedstrijd te rijden.’’ Dit jaar worden in Italië de Europese Kampioenschappen gehouden. “Voor ons is dat heel belangrijk, niet alleen omdat het thuis is, maar ook omdat we gaan proberen om ons als team te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.’’

Nederlanders in top tien

Niet alleen Frank Schuttert en Harrie Smolders deden goede zaken maar ook Sanne Thijssen, Willem Greve en Remco Been finishten in te top tien. Sanne Thijssen eindigde als eerste buiten het podium en reed Hi There (Nabab de Reve) naar de vierde plaats. Willem Greve reed zijn negenjarige Lagans Obos Quality (v. Obos Quality) in 63.51 seconden naar de achtste plaats. Remco Been reed op zijn beurt de 16-jarige Holland Vd Bisschop (v. Heartbreaker) in 63.91 seconden naar plaats negen.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Jumping Amsterdam