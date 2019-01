Emmy de Jeu ziet twee fokproducten in Wereldbeker Amsterdam

Een uniek gegeven: fokster Emmy de Jeu zag vandaag in Amsterdam twee van haar fokproducten in de Grand Prix van de Wereldbekeretappe op Jumping Amsterdam lopen.De halfbroer en zus Brother de Jeu (Voice uit O.Esther) en Asther de Jeu (Contango uit O.Esther) liepen vandaag respectievelijk onder Antonia Ramel en Tosca Visser in onze hoofdstad. Daarbij kwam Brother de Jeu op een mooi percentage van 73,326% uit, Asther de Jeu liep bij haar Wereldbekerdebuut naar 67,674%.

De internationale dressuursport is klein. Heel klein. Er zijn zelfs meer eventingpaardenactief op FEI-niveau. Des te specialer is het om als fokker in dé winterwedstrijdenserie, de FEI Wereldbeker, twee fokproducten te zien. Emmy de Jeu laat op facebook weten trots te zijn op haar fokproducten:



Bron: Horses.nl