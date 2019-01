Ereprijzen Amsterdam voor buitenlandse ruiters

Na afloop van de WB-wedstrijd springen op Jumping Amsterdam werden er ook nog drie ereprijzen uitgereikt. De Amsterdam Sport Award, Leading Lady en de Prix du Vainquer. Twee daarvan gingen naar Zweden en eentje ging naar Frankrijk.

Met dank aan zijn overwinning in de Longines FEI Jumping World Cup mocht Henrik Von Eckermann niet alleen de hoofdprijs in de hoofdrubriek, maar ook de Amsterdam Sport Award in ontvangst nemen.

Leading Lady en Prix du Vainquer

Malin Baryard – Johnsson was de beste springamazone van het evenement. Zij kreeg als ereprijs een sieraad van GASSANDiamonds. Simon Delestre, winnaar van de Grote Prijs van Amsterdam, won ook de ‘Prix du Vainquer’. Dit is een extra geldprijs voor de beste springruiter of -amazone van Jumping Amsterdam 2019.

