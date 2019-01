Favoriete Imagine niet in finale Subli Cup

De zesjarige Imagine (v. Dream Boy) van Theo Driessen kan haar titel niet prolongeren in de Subli Cup-finale vanavond. De merrie die wordt gereden door Bart Veeze staat met een hoefzweer op stal. "Mega balen", schrijft Veeze op facebook. "Ze liep zo goed en dan dit. Hopelijk is onze topper snel weer fit."

Imagine won vorig jaar de Subli Cup bij de vierjarigen (technisch gezien was de merrie toen al vijf). Dit jaar zou ze het onder andere opnemen tegen Inferno (v. Everdale) van Quinty Vossers, die afgelopen jaar zilver won in de Pavo Cup-finale. Nu komt Independent Little Me (v. UNO Don Diego) met Dinja van Liere in plaats van Imagine aan de start.

Startlijst finale vierjarigen

Startlijst finale vijfjarigen

Bron: Horses.nl