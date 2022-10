Gal: ‘Bij The Top of Dressage geven we een inkijkje in hoe we werken’

The Top of Dressage 2023 tijdens Jumping Amsterdam bewijst dat de dressuursport minder individueel is dan men denkt. De beste ruiters en trainers van ons land komen op woensdagavond 25 januari bijeen in de RAI om te laten zien hoe zij elkaar helpen en samenwerken. De line-up liegt er niet om. De beroemde drie-eenheid Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner, de dames van het WK-team Dinja van Liere, Emmelie Scholtens, Thamar Zweistra en Marieke van der Putten en toptrainers Rieky Young en Leunus van Lieren geven acte de présence. Het teamwork tussen de sterren is groot. Zo traint Emmelie bij Edward, wordt Marieke begeleid door Emmelie en lest Thamar bij Hans Peter.

Emmelie: “Ik vind het mooi om het grote publiek te laten zien hoe we trainen, thuis en bij mijn instructeur Edward Gal. Het publiek ziet normaal alleen een proefje en nu zien ze hoe we trainen en getraind worden. Eigenlijk is dit nog leuker dan een proef of zelfs een kür op muziek, je steekt er ook nog wat van op. Ik vind het extra leuk om de clinic met mijn vaste instructeur Edward te mogen doen.”

Grote interesse

Na de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar besloot Edward een sabbatical te nemen. Ruim anderhalf jaar later keert hij tijdens The Top of Dressage terug in de ring. Edward: “Jumping Amsterdam is een mooi concours met geweldig publiek, een lekkere atmosfeer en ik vind het leuk om juist op deze plek mee te werken aan dit evenement. De interesse lijkt groot. Als ik zo de line-up bekijk, dan snap ik dat ook wel. Zoveel goede ruiters/amazones en trainers, hoe leuk is het om dat allemaal op één avond bij elkaar te zien, als we een inkijkje geven in hoe we werken.”

Glock’s Toto jr en Glock’s Total US in vorm

“Ik ben thuis lekker aan het trainen en Glock’s Toto jr, Glock’s Total US en de andere paarden, ze zijn in vorm en toegegeven, als ze lekker lopen, kriebelt het echt wel weer om op wedstrijd te gaan, maar eerst maar eens The Top of Dressage. Zonder druk, voor een enthousiast Amsterdams publiek!”

Lövsta Future Challenge

De avond start met een gloednieuwe internationale competitie voor U25-ruiters, de Lövsta Future Challenge. Jumping Amsterdam organiseert samen met de wereldbekerwedstrijden in Gothenburg en Vilhelmsborg het toernooi om de jeugd de mogelijkheid te geven alvast te proeven van het wereldbekercircuit. Bij de Lövsta Future Challenge is er een totaal van acht deelnemers waarvan Zweden, Denemarken en Nederland elk twee deelnemers mogen laten meerijden. Andere landen zijn vrij om zich in te schrijven voor de twee overige plaatsen. De wedstrijden bestaan uit twee klassen; FEI U25 Grand Prix en de FEI Grand Prix Kür.

