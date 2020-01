Gal na 85%-rit: ‘Niet zo’n opgave om het er moeiteloos uit te laten zien’

Edward Gal en zijn twaalfjarige hengst Glock’s Zonik N.O.P. lieten nergens in hun kür op Jumping Amsterdam punten liggen en dat zorgde voor een derde plaats in de Wereldbekerkwalificatie én de eerste score boven de 85%. Met veel expressie in de uitgestrekte draf en mooie galopwissels betoverde het paar het publiek en kreeg een staande ovatie na het afgroeten. “Zonik voelde veel beter aan vandaag en het was niet zo’n opgave om het er moeiteloos uit te laten zien."

“Mijn gevoel was vandaag een stuk beter dan gister. Ik had met dit paard na het EK in Rotterdam geen concoursen meer gereden en dat gaf een extra moeilijkheidsgraad. In de galop hadden we gister wat fouten, maar dat was vandaag gelukkig anders. Ik vond de atmosfeer hier in Amsterdam geweldig, met als hoogtepunt voor Zonik de prijsuitreiking. Met twee merries in de baan leeft hij nog meer op als normaal”, zegt Edward Gal met een lach over het optreden van zijn donkerbruine hengst.

Bron: KNHS