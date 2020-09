Geen Jumping Amsterdam in 2021

Met een gevoel van verslagenheid heeft de organisatie van Jumping Amsterdam moeten besluiten om de editie van 2021, die zou plaatsvinden van 28 tot en met 31 januari, geen doorgang te laten vinden. Door de huidige coronamaatregelen en de onzekerheid die op dit moment in het land heerst, is het zowel qua gezondheid van alle betrokken als financieel gezien niet verantwoord om het evenement doorgang te laten vinden.

“Deze beslissing viel ons heel, heel moeilijk”, vertelt Paul Riemens, CEO van de RAI in Amsterdam en tevens bestuursvoorzitter van Jumping Amsterdam. “We gaan de teamspirit en het samenzijn met alle betrokkenen, het publiek, de deelnemers, partners, vrijwilligers en exposanten ontzettend missen. Maar we willen geen enkel risico nemen wat betreft ieders gezondheid. En vanuit financieel oogpunt is het niet verantwoord om kosten te gaan maken in een tijd waarin de onzekerheid heerst en maatregelen continu aangepast worden. Om de continuïteit van Jumping Amsterdam op de lange termijn te kunnen waarborgen, is het daarom verstandiger om één jaar over te slaan en onze pijlen te richting op de editie van 2022.”

Alternatieve activiteiten

Dat betekent echter niet dat er dit jaar niets gaat gebeuren. “We gebruiken de tijd om processen te optimaliseren, waardoor we een sterke comeback maken in 2022. Voor deze editie, die plaatsvindt van 27 tot en met 30 januari 2022, staat de Longines FEI Jumping World Cup overigens al op het programma. Gegarandeerd een editie met topsport dus! En we denken hard na over alternatieve activiteiten om ons publiek dit jaar toch ook iets te kunnen bieden”, vertelt Irene Verheul, sportief directeur en eindverantwoordelijke van het evenement. “In welke vorm dat gaat gebeuren, staat nu nog niet vast. Maar we gaan in ieder geval niet stilzitten!”

Marc Houtzager: ‘Groot gemis’

Marc Houtzager, winnaar van de Longines FEI Jumping World CupTM, reageert getreurd maar wel begripvol op het nieuws dat de editie van 2021 niet kan doorgaan. “Het is een heel onzekere tijd, zeker voor organisaties van evenementen. Ik begrijp heel goed dat Jumping Amsterdam geen risico’s wil nemen. Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar iemand is die dit niet begrijpt. Voor ons als ruiters is het balen, maar het is natuurlijk nog veel erger voor de organisatie.”

De springruiter gaat als vaste deelnemer van Jumping Amsterdam het concours zeker missen. “Jumping Amsterdam is één van de mooiste indoorconcoursen, zo niet de mooiste. Het is een geweldig evenement met drie dagen topsport, ongekend veel sfeer, en dan ook nog eens in eigen land. Ja, het wordt een groot gemis.”

Bron: Persbericht