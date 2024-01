GP-winnaar Julien Epaillard: ‘Amsterdam is heel speciaal voor mij’

Een jaar minus één dag na zijn spectaculaire overwinning in de Amsterdamse omloop van de Wereldbeker pakte Julien Epaillard op al even spectaculaire wijze die andere hoofdprijs van Jumping Amsterdam: de Anemone HorseTrucks Grand Prix of Amsterdam powered by Stoeterij Sterrehof. Met zijn andere toppaard, de Baloubet du Rouet-dochter Dubai du Cedre was Epaillard een maatje te snel voor zijn tien concurrenten.

Het was een ondankbare taak om de onwaarschijnlijk snelle rit van Julien Epaillard te verbeteren. Willem Greve deed wel degelijk een poging, ondanks het feit dat zijn briljante Vigo d’Arsouilles-dochter Pretty Woman van ’t Paradijs debuteerde in een 5-sterren Grote Prijs. De ruiter uit Markelo moest buigen voor het Franse geweld, maar bleef Lars Kersten wel voor, die Funky Fred van het Marienshof Z (v. Fantomas de Muze) geweldig aan het springen had.

Twee super paarden

Jumping Amsterdam heeft inmiddels een speciaal plekje in het hart van Julien Epauillard veroverd. “Achter elkaar de Wereldbekerwedstrijd en de Grote Prijs winnen kan alleen als je twee super paarden hebt. En zo gelukkig ben ik met Donatello en Dubai.”

Rust na Genève

Zijn winnares van de Grote Prijs kreeg na het topconcours in Genève, waar ze vijfde en achtste was in de twee belangrijkste rubrieken, een kort pauze. “Twee weken geleden reed ik in Oliva weer lage rubrieken met haar. De eerste ronde was moeilijk voor mij, omdat ze nog wel erg fris was. Maar in de barrage was ze geweldig. Je hebt van die barrages, die lopen gewoon en dan kan je ook veel risico nemen. De afstanden waren makkelijk. Na de tweede hindernis ging ik ervoor. De lijn naar de laatste hindernis ging ook goed. Ze is in topvorm en doet altijd haar best in de ring. Voor mij is het fantastisch om haar te rijden.”

Super sfeer

”Ik houd van deze wedstrijd in Amsterdam. Het is een super sfeer. Alles is goed geregeld voor de paarden en ruiters. Het is fijn dat we ons in alle rust kunnen voorbereiden in de piste bij de stallen en daarna in de losrijdpiste de laatste voorbereidingen kunnen doen. Voor mij is Amsterdam heel speciaal, ik won hier ook al eens met Toupie de la Roque.”

Bron: Jumping Amsterdam