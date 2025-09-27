Harmony & Fairness Award ook in 2026 en 2027 op Jumping Amsterdam

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Harmony & Fairness Award ook in 2026 en 2027 op Jumping Amsterdam featured image
Patrik Kittel wint The Harmony & Fairness Award op Jumping Amsterdam. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Harmony & Fairness Award is inmiddels een vast onderdeel van Jumping Amsterdam. Na het succes van de eerste twee edities in 2024 en 2025 keert deze publieksprijs in zowel 2026 als 2027 terug naar de RAI Amsterdam. Tijdens de wereldbekerkwalificatie kür op muziek bepaalt het publiek opnieuw welke combinatie het meest in harmonie rijdt.

Door Eline Korving

De award werd voor het eerst uitgereikt in 2024 aan Marlies van Baalen met Habibi DVB. In 2025 koos het publiek voor de Zweedse ruiter Patrik Kittel, die indruk maakte met Forever Young HRH. Twee winnaars die perfect laten zien waar de award voor staat: vertrouwen, verbinding en respect in de ring.

10.000 euro

Wat de Harmony & Fairness Award zo bijzonder maakt: niet de jurycijfers, maar de stemmen van het publiek bepalen de winnaar. Zowel toeschouwers in de zaal als fans online beoordelen de proef live op harmonie, comfort en eerlijkheid. De combinatie met de hoogste score wint de award én een prijzenpot van €10.000.

Bron: Jumping Amsterdam/Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like