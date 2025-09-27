Harmony & Fairness Award ook in 2026 en 2027 op Jumping Amsterdam

De Harmony & Fairness Award is inmiddels een vast onderdeel van Jumping Amsterdam. Na het succes van de eerste twee edities in 2024 en 2025 keert deze publieksprijs in zowel 2026 als 2027 terug naar de RAI Amsterdam. Tijdens de wereldbekerkwalificatie kür op muziek bepaalt het publiek opnieuw welke combinatie het meest in harmonie rijdt.

De award werd voor het eerst uitgereikt in 2024 aan Marlies van Baalen met Habibi DVB. In 2025 koos het publiek voor de Zweedse ruiter Patrik Kittel, die indruk maakte met Forever Young HRH. Twee winnaars die perfect laten zien waar de award voor staat: vertrouwen, verbinding en respect in de ring.

10.000 euro

Wat de Harmony & Fairness Award zo bijzonder maakt: niet de jurycijfers, maar de stemmen van het publiek bepalen de winnaar. Zowel toeschouwers in de zaal als fans online beoordelen de proef live op harmonie, comfort en eerlijkheid. De combinatie met de hoogste score wint de award én een prijzenpot van €10.000.

Bron: Jumping Amsterdam/Horses.nl