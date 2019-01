Henrik von Eckermann laat RAI trillen op haar grondvesten

De teruggekeerde Wereldbekerwedstrijd in Amsterdam liet topsport zien zoals het bedoeld is. De vraag die centraal stond in de zinderende barrage was: 'Kan het nog sneller?' Deze vraag werd maar liefst vijf keer met JA beantwoord. Uiteindelijk ging de zege mee naar huis met de laatste starter Henrik von Eckermann in het zadel van Toveks Mary Lou.

De door Louis Konickx gebouwde basisparcours bleek een zware kluif voor de deelnemers aan de wereldbekerwedstrijd. Voor Nederland bleef enkel routinier Eric van der Vleuten foutloos met zijn Wunschkind. Willem Greve maakte ook geen springfouten met Zypria S, maar kwam een fractie te langzaam over de finishlijn. De winnaar van vorig jaar, Marc Houtzager, vond zijn Waterloo op hindernis tien. Deze zelfde hindernis bleek ook een scherprechter voor Jur Vrieling. Doron Kuipers, die onlangs werd opgenomen in het B-kader, was ook knap onderweg, maar liep op de laatste hindernis kwam een springfout samen met een tijdsfout.

Snelle opening

De Portugese ruiter Rodrigo Giesteira Almeida heeft duidelijk de smaak te pakken op vijf sterren niveau. De ruiter van de Limburgse stal Joppen zette een snelle openingstijd van 35,31 seconden neer met GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II).

Alleen Eric van der Vleuten kon de zege in Nederland behouden. In het basisparcours zette het duo de snelste tijd neer. Zijn merrie Wunschkind (v. Casall) beschikt over veel galop, maar blijkt net te langzaam om de tijd van Almeida te verbeteren. Van der Vleuten verlaat tevreden de piste.

Het kan sneller

Na Van der Vleuten is het de beurt aan Niels Bruynseels met zijn toppaard Gancia de Muze. Het duo staat inmiddels bekend als één van de snelste combinaties ter wereld, mede-dankzij hun overwinning op Indoor Brabant vorig jaar. Met een super snelle tijd van 35,09 seconden heeft de Belg voorlopig de leiding in handen.

Malin Baryard-Johnsson won rubriek voorafgaand aan de Wereldbekerwedstrijd. De amazone weet dus al waar het gaspedaal zit en reed in het basisparcours een spectaculaire ronde. In de barrage had de Zweedse amazone het geluk niet aan haar zijde. Op de eerste hindernis valt er meteen een balk naar beneden en komt ze met H&M Indiana niet verder dan een achtste plaats.

Zinderde barrage

Na de ronde van Baryard barstte barrage in al haar hevigheid los. De Franse Kevin Staut staat bekend als een waar ijskonijn, die zich niet laat gek maken door de druk van de barrage. Met vol risico met name in de wending naar de RAI-hindernis stuurt hij de For Pleasure-zoon For Joy van’t Zorgvliet HDC. Met een eindtijd van 34,67 seconden neemt Staut de leiding over Bruynseels.

Na Staut kwam Daniel Deusser in de ring met de fenomenale hengst Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Waar Staut zowat in de problemen raakt bij de wending naar de RAI-hindernis stuurt Deusser een waanzinnige wending. Ook hij rijdt vol gas door het parcours. Hij duikt ruim een seconde onder de tijd van Staut.

Het kan nog sneller

Na de fantastische ronde van Deusser lijkt dat de barrage niet nog sneller kan worden afgelegd. Pius Schwizer bewijst het tegendeel. De Zwitserse ruiter lijkt heel koeltjes en zonder veel bombarie het parcours rond te sturen in het zadel van Cortney Cox. Wanneer hij over de laatste hindernis springt blijkt hij het stokje van Deusser te hebben overgenomen. De te kloppen tijd is nu 33,34 seconden.

Het deelnemersveld met fenomenen wordt compleet gemaakt door Henrik von Eckermann. Voor hem is de druk opgevoerd en de Amsterdamse RAI staat inmiddels te trillen op haar grondvesten. Voor hem de bijna onmogelijke taak om de tijd van Schwizer te verbeteren. Ook Von Eckermann draait het gas vol op en rijdt super strakke wendingen. In de laatste wendt hij erg krap en spoort hij de Montendro-dochter Toveks Mary Lou nog een keer extra aan. Bij de laatste hindernis lijkt het bijna mis te gaan als Mary Lou erg dicht aan de staander springt, maar dan komt de verlossende eindtijd: 33,01 seconden. Het kon dus nog sneller bewezen Von Eckermann en Mary Lou die altijd met de oortjes naar voren springt!

Bron: Horses.nl