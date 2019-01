Delestre wint Grote Prijs met Hermes Ryan, Houtzager vijfde

Een-na-laatste starter Simon Delestre reed in de barrage de tijd van Daniel Deusser aan flarden in Amsterdam. Met een uitgekiende ronde, die al razendsnel uit de startblokken kwam, gaf de Fransman een masterclass barragerijden met zijn 'good old' Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray). Deusser werd tweede, Rolf-Göran Bengtsson derde.

Zeven combinaties mochten naar de barrage van de Grote Prijs van Amsterdam, die voor het eerst op de zaterdagavond gereden werd, nu de zondag gereserveerd is voor de Wereldbekerwedstrijd. De sfeer was er niet minder om, met een volgepakte RAI.

Eerste starter Daniel Deusser kwam foutloos rond met een ontketende Jasmien vd Bisschop (v. Larino) in 31,94 seconden. Het bleef lang de beste tijd. Marc Houtzager mocht met Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) als tweede de barrage in. Ook de Nederlander hield het hout hoog, maar hij was met zijn grote bruine wel een stukje langzamer dan de Duitser: 35,47 seconden. Het bleek uiteindelijk goed voor de vijfde plaats.

Rolf-Göran Bengtsson had zijn opkomende paard Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) gezadeld. De Zweed zette op het laatste stuk een tandje bij, maar wist nét niet aan de tijd van Deusser te komen. Zijn 32,03 seconden was uiteindelijk goed voor het brons. Pieter Devos reed voor België een soepele barrageronde met de uiterst wendbare vosmerrie Jade vd Bisschop (v. Ogano Sitte) en eindigde op 32,40 seconden, de vierde tijd.

Balken voor Van der Vleuten en Bles

Maikel van der Vleuten kwam met de altijd sympathieke Dana Blue (v. Mr. Blue) heel dichtbij de tijd van Delestre, maar liet al aan het begin van het parcours een balk vallen. Bart Bles had zich ook voor de barrage gekwalificeerd en zette met Israel v/d Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) alles op alles. Helaas resulteerde dat in een te krappe bocht, een weigering en een bijna-botsing met één van de stewards. Met 4 strafpunten eindigde Bles op de zevende plek.

Veel fouten in basisparcours

Veel fouten in het basisparcours ontstonden op de driesprong, de tijd was in de eerste ronde niet echt het probleem, behalve voor een balende Kristian Kukkuk die verder een prachtig nulrondje reed met Limoncello. In de eerste fase wisten vier combinaties de nul te houden, maar daarna duurde het weer een tijd voordat het publiek de handen op elkaar kon doen voor een nieuwe barrage-deelnemer. Dat was Rolf-Göran Bengtsson, na 20 combinaties met balken. Na hem wisten alleen Simon Delestre en laatste starter Maikel van der Vleuten nog door te stoten naar de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl