IJzersterke springruiters naar Wereldbekerwedstrijd Jumping Amsterdam

Na de voorgaande succesvolle editie van de Longines FEI Jumping World Cup Amsterdam kijken paardensportliefhebbers weer reikhalzend uit naar het einde van de maand. Van 24 tot en 26 januari gaan de allerbeste springruiters van de wereld strijden om de Wereldbekerpunten in de twaalfde wedstrijd van de West-Europese liga.

De lijst met deelnemers aan de springwedstrijd in RAI Amsterdam is behoorlijk imposant. Van de huidige top tien van de Longines wereldranglijst komen Steve Guerdat, Daniel Deusser, Pieter Devos en Henrik von Eckermann aan de start. Laatstgenoemde ruiter won in 2019 met zijn paard Toveks Mary Lou de Wereldbekerkwalificatie en komt deze titel verdedigen.

Zes ruiters uit de top tien

Met maar liefst zes ruiters uit de top tien van de huidige Wereldbeker-tussenstand kan Jumping Amsterdam trots zijn op het deelnemersveld. Naast Pieter Devos en Steve Guerdat nemen Pius Schwizer, Marcus Ehning, Emanuele Gaudiano en hoogst genoteerde Nederlander Maikel van der Vleuten deel aan de Wereldbekerwedstrijd.

Illuster rijtje

Naast Van der Vleuten doet een illuster rijtje Nederlandse topruiters mee in de RAI. Harrie Smolders, Jeroen Dubbeldam, Marc Houtzager, Willem Greve, Doron Kuipers, Leopold van Asten, Bart Bles, Jur Vrieling, Eric van der Vleuten, Frank Schuttert en Gerco Schröder verschijnen allemaal in de piste. België stuurt ook een sterke delegatie naar Amsterdam met onder andere Europees teamgoudwinnaar Jos Verlooy en de goed presterende Niels Bruynseels.

Voorafgaand aan de World Cup in Amsterdam staan nog de wedstrijden in Basel (12 januari) en Leipzig (19 januari) op de planning.

Bron: Persbericht