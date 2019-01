In Beeld: 60 jaar Jumping Amsterdam

Over vier dagen begint de zestigste editie van Jumping Amsterdam. In die zestig jaar is er heel wat veranderd. Horses.nl neemt jou mee naar een klein overzicht van zestig jaar Jumping Amsterdam.

In 1958 won Harry Wouters van den Oudenweijer de eerste editie van Jumping Amsterdam met zijn paard Luetnant. Wouters van den Oudenweijer was destijds nog maar 25 jaar oud. In totaal won de ruiter 25 grote prijzen en maakte deel uit van het gouden team op het EK van Rome in 1977.



30 jaar Grote prijs springen

De eerste drie jaar vond Jumping Amsterdam plaats in het ”oude-Rai-gebouw’. In 1961 verhuisde het naar het nieuwe Rai-complex. In de eerste dertig jaar was er enkel een Grote Prijs springen. Deze Grote Prijs kwam in die eerste dertig jaar maar liefst vier keer op naam van Alwin Schockemöhle. Daarnaast kwam de Grote Prijs slechts vier keer op naam van een Nederlander. Naast Harry Wouters van den Oudenweijer won Rob Ehrens twee keer de Grote Prijs en Wiljan Laarakkers één keer.

   Wereldbeker dressuur toegevoegd

In 1989 werd de Wereldbeker Dressuur toegevoegd aan het programma van Jumping Amsterdam. Sven Rothenberger won de eerste editie





In 1989 werd de Wereldbeker Dressuur toegevoegd aan het programma van Jumping Amsterdam. Sven Rothenberger won de eerste editie met Andiana. In totaal zijn er inmiddels 27 Wereldbekerwedstrijden Dressuur verreden op Jumping Amsterdam, waarbij Anky van Grunsven maar liefst negen edities wist te winnen. Zo won in 1994 en 1999 met Bonfire, in 1995 met Cocktail, in 1997 en 1998 met TCN Partout, in 2004, 2006 en 2008 met Salinero en tot slot in 2009 met Painted Black. Inmiddels heeft Isabell Werth een hattrick geboekt op Jumping Amsterdam met Weihegold en ook in 2019 staat deze combinatie weer op de startlijst. Daarvoor won Werth in 1996 ook al Jumping Amsterdam met Welcome 082.

Wereldbeker springen en mennen

Vanaf 2000 verhuisde ook de Wereldbekerwedstrijd springen naar Amsterdam. Tot 2008 werd zowel de Grote Prijs van Jumping Amsterdam en de Wereldbeker springen verreden in de RAI. In deze acht jaar werd de Wereldbeker gewonnen door Rene Tebbel, Leslie Howard, Meredith Michaels Beerbaum, Lars Nieberg, Markus Beerbaum en Mikael Forsten.

Enkel in 2007 was er zowel de Wereldbeker dressuur, springen en mennen op Jumping Amsterdam. Deze enige editie van de Wereldbeker Mennen kwam op naam van IJsbrand Chardon.

Grote Prijs Jumping Amsterdam

Naast dat Alwin Schockemöhle vier keer Jumping Amsterdam won, kwam deze overwinning ook drie keer toe aan Jos Lansink (1990, 1993 en 1996). Bekijk hier het overzicht van de laatste vijf winnaars van de Grote Prijs:

Bron: Horses.nl