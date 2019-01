In Beeld: WB-kür Amsterdam

Isabell Werth won zaterdag voor het vierde jaar op rij de WB-kür in Amsterdam met Weihegold OLD en voerde met haar overwinning een Duitse top drie aan. Hans Peter Minderhoud was met de vijfde plek met Glock's Dream Boy goed voor het beste Nederlandse resultaat en Patrik Kittel nestelde zich met Delaunay (v. Dr. Doolittle) tussen de Duitse amazones en Minderhoud in.