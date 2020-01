Jasmien de Koeyer wint U25-kür met dik 77%

Jasmien De Koeyer was vandaag op Jumping Amsterdam de topper in U-25 Grand Prix kür. De Koeyer reed een ijzersterke proef met Esperanza (v. Desperados), die gewaardeerd werd met 77.258%. Thalia Rockx stelde zich als tweede op met de thuisgefokte 18-jarige Verdi La Fazenda (v. Florett As). De Koeyer hield Rockx op 3.38% afstand. Carlijn Huberts bezette de derde positie met de 17-jarige Watoeshi (v. Rousseau) en ontving voor haar optreden 72.408%.

De Koeyer vertelt op Jumpingamsterdam.nl: “Het was de eerste keer dat ik deze proef reed. Deze kür wilde ik eigenlijk op het EK rijden vorig jaar, maar dat was helaas niet gelukt. Dit was een mooie kans om hem voor het eerst te laten zien. Ik heb de kür vaak geoefend en ik het de lijnen gekozen die ik echt graag wil. Dat is ook zeker gelukt en de uitvoering was ook heel fijn vandaag. Esperanza was heel fijn in de hand alleen een beetje heet in het begin. Dat vloeide gelukkig af naarmate de proef vorderde. Ik ben super trots op mijn paard, want ze heeft gedaan wat ik wilde. Ik weet zelf dat ze nog veel beter kan en dat wil ik dit jaar laten zien.’’

Indoor Brabant

“Ik ben van plan om ook op Indoor Brabant aan de start te verschijnen. Daarna zien we weer verder. Hij zal misschien nog een internationale wedstrijd lopen. Ik hoop dan weer een stapje te wagen richting het EK en revanche te nemen”, aldus de Koeyer, die op het afgelopen EK twee programmafouten in haar proef reed in werd uitgesloten.

Bron: Jumping Amsterdam