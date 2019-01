Johnny Depp en Resim’s Invito naar Subli Cup winst

Met een ijzersterke proef stuurde Renate van Uytert-van Vliet Johnny Depp naar de overwinning. Met bijna 90% was de overwinning voor de zwangere amazone bij de vierjarigen. Bij de vijfjarigen was de overwinning voor Femke de Laat in het zadel van Resim's invito.

Het was goed te zien dat Johnny Depp al wat meters in de benen heeft dankzij zijn deelname in de hengstencompetitie. Dit wierp zijn vruchten af en won de Subli Cup bij de vierjarigen.

Spits afgebeten

Emmelie Scholtens beet het spits af met Joe (v. Blue Hors Zatchmo). Susanne Baarup omschreef hem als en erg elegant, maar mocht wat meer lengte in de nek hebben en in de galop wat meer lichaamsgebruik. De jury kende diverse 8,5-en toe en negens. Waaronder een negen voor de houding en zit van Scholtens.

Onder de 80%

Een kleine storing in de galop weerhield Vai Bruntink met Jappeloup niet van de derde plaats met precies 78%. Theo Hanzon werd met JFK, die nog wat balans mist, maar wel erg sterke basisgangen heeft vierde. De zeer kwaliteitsvolle Salvador vond de Amsterdamse Rai iets te spannend waardoor de score niet hoger werd dan 70%.

Aangewezen hengst

De aangewezen Fürstenball-zoon Resim’s Invito won met Femke de Laat in het zadel bij de vijfjarigen. “Het kon beter vandaag, maar ik was heel trots op hem hoe hij rond liep. Hij heeft alle voorselecties gewonnen. In de halve finale werden we tweede. Hij wil elke dag z’n best doen. Ik heb hem samen met de fokker. Wij hebben nog geen haast om hem te verkopen. Ik vind het heel leuk dat ik hem langer kan houden. Ik leg nu de focus op de WK selectie en het Z2.”, liet De Laat weten. Eerder vandaag moest één van de favorieten Imagine afmelden vanwege een hoefzweer hierdoor werden de kansen voor De Laat vergroot.

Imposante Imposant

Op de tweede plaats eindigde Laurens van Lieren met de Everdale-zoon Imposant. Quinty Vossers werd derde Inferno en Theo Hanzon met Igitur v/h Goorhof kregen de vierde prijs uitgereikt.

