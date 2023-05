Jumping Amsterdam en Subli tekenen meerjarige samenwerking

Jumping Amsterdam en Subli hebben hun samenwerking verlengd tot en met 2026. "De allesbeslissende finale van de vorige editie kon gelukkig weer plaatsvinden op Jumping Amsterdam en het was echt fantastisch om hier weer terug te zijn. Het is de droom van elke ruiter om daar te mogen rijden. Met de Subli Competitie kunnen wij deze unieke kans bieden", vertelt Remco Zuidam, product- en verkoopmanager van Subli.

De Subli Competitie is de competitie voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden. De competitie bestaat dit jaar uit acht selectiewedstrijden (zowel in- als outdoor), een halve finale en de finale. De twee beste resultaten uit de selectiewedstrijden tellen mee voor plaatsing in de halve finale, waar de beste vijftien paarden per leeftijdsgroep aan mogen deelnemen. De beste vijf paarden per leeftijdscategorie worden uitgenodigd voor de finale.

De eerste selectiewedstrijd van het nieuwe seizoen wordt op 30 mei in Delft verreden.

Goede oefening

“De Subli Competitie is een mooie competitie, de selectiewedstrijden worden op mooie accommodaties verreden. Het is een goede oefening voor jonge paarden en je kunt goed kijken hoe je paard ervoor staat ten opzichte van leeftijdsgenoten”, vertelt Renate van Uytert-van Vliet. Ruiters mogen hun proeven zelf samenstellen, maar er moet wel een aantal verplichte oefeningen getoond worden. “Het is een van de weinige competities waaraan ook jonge hengsten mogen deelnemen.

Educatie en opleiden

Irene Verheul, algemeen directeur Jumping Amsterdam, voegt daar aan toe: “Educatie en opleiden staan bij ons hoog in het vaandel, in de breedste zin van het woord. Dat dit samenvalt met het opleiden van Nederlands best jonge paarden, sluit helemaal aan bij Jumping Amsterdam.”

