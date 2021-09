Jumping Amsterdam gaat door en mét publiek

Van 27 tot en met 30 januari 2022 kunnen paardensportliefhebbers elkaar ontmoeten tijdens Jumping Amsterdam. Vorig jaar kon het paardensportevenement helaas niet doorgaan wegens Covid-19, maar dit jaar gaat de organisatie er alles aan doen om een geweldige editie neer te zetten. Met twee Wereldbeker-kwalificaties, de FEI Wereldbeker Dressuur en de FEI Wereldbeker Springen, is topsport op het hoogste niveau gegarandeerd en zijn alle bekende (inter)nationale ruiters en paarden aanwezig.

“De laatste persconferentie, waarin de overheid heeft aangegeven dat er vanaf 25 september meer mogelijk is, geeft ons veel hoop en goede moed om de organisatie van Jumping Amsterdam te starten. Natuurlijk begrijpen wij dat we hiermee een groot risico nemen, daarom houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten. Echter kunnen we niet wachten om in 2022 een paardensportevenement neer te zetten zoals je van ons gewend bent; mensen samenbrengen, genieten van de topsport, volle tribunes en een RAI Amsterdam gevuld met een fantastische sfeer. Daarnaast merken we dat onze sponsoren ons veel vertrouwen geven en er net zoveel zin in hebben als wij. Ons team vertoont op dit moment dan ook maximale inzet om de organisatie te laten slagen”, vertelt Irene Verheul, sportief directeur van Jumping Amsterdam.

Sterke comeback

“Het besluit om vorig jaar Jumping Amsterdam te annuleren viel ons zwaar, maar voor ieders gezondheid en vanuit financieel oogpunt hadden we geen keuze”, vertelt Paul Riemens, CEO van de RAI in Amsterdam en bestuursvoorzitter van Jumping Amsterdam. “Twee weken geleden was de KunstRAI het eerste meerdaagse evenement sinds maart 2020 in RAI Amsterdam. We kunnen concluderen dat we onze klanten, exposanten en bezoekers op een veilige en verantwoorde manier kunnen ontvangen. We richten ons dan ook op een sterke comeback van Jumping Amsterdam!”

Gevarieerd programma

Tijdens deze 62e editie zorgt het gevarieerde programma voor een piste met internationale topsport, breedtesport, paradressuur, diverse shows en entertainment. Met 2.000m2 standruimte is het dit jaar ook weer mogelijk om te shoppen in het promodorp en te eten en drinken.

Kaartverkoop

Kaarten voor Jumping Amsterdam 2022 zijn vanaf 1 oktober te reserveren, tot en met 30 november met een ‘early bird’ tarief. Klik hier voor uitgebreide informatie over de kaartverkoop.

Bron: Persbericht