Jumping Amsterdam: Julien Anquetin is de allersnelste in het 1.45m

De altijd snelle Julien Anquetin zette ook vandaag in het RAI de snelste rit neer in het 1.45m verreden over twee fasen. Hij stuurde de van nature snelle merrie Farah Tame (v.Quadrio Tame) foutloos naar een tijd van 23,21 seconden. Genoeg om de Belg Gilles Thomas en Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli naar plaats twee en drie te verwijzen.

Beide heren wisten, net als Anquetin, onder de 24 seconden-grens te blijven. Met de Fantomas de Muze-zoon Feromas van Beek Z was Gilles Thomas daarbij net wat sneller. Hij kwam met 23,37 seconden over de finish, gevolgd door Zanotelli. Hij reed met de elfjarige ruin Cornest (v.Balou du Reventon) naar een tijd van 23,54 seconden.

Greve en Houtzager

Van de 21 combinaties die foutloos wisten te blijven in de eerste fase, reden er dertien eveneens een foutloze ronde in de tweede fase. Hieronder bevonden zich ook de Nederlanders Willem Greve en Marc Houtzager. Greve had voor deze rubriek Pretty Woman van ’t Paradijs (v.Vigo D’Arsouilles) gezadeld. Met 27,74 seconden op de klok behaalde zij de negende plaats. Marc Houtzager ging deze ronde overduidelijk niet voor de overwinning, maar zette met Sterrehof’s Calimero (v.Quidam de Revel) wel een overtuigende nulronde neer. De zeventienjarige ruin lijkt klaar voor het grotere werk later dit weekend.

Uitslag

Bron: Horses.nl