Jumping Amsterdam lanceert Bit Kennisstal

Als bezoeker van Jumping Amsterdam kun je de komende editie niet alleen kijken naar topsport, maar ook de sfeer en de wereld achter het plaatje in de piste optimaal beleven. Behalve rondstruinen tussen de stands en de ruiters aan het werk zien in de losrijpiste, kun je interessante lezingen, presentaties en interviews bijwonen in de Bit Kennisstal powered by Aeres Hogeschool Dronten.

Ga in gesprek met de hoefsmid van het concours, de veterinair ter plaatse, de voedingsspecialist of de groom van een toppaard. Hoe doen zij het? Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen over de verzorging van jouw paard.

Overdracht van kennis

Irene Wolfs, bestuurslid Jumping Amsterdam: “Nederland is toonaangevend als het gaat om kennis op gebied van paardensport en alles wat daar voor nodig is. We vinden het mooi om te kunnen faciliteren in de overdracht van kennis en de propositie van Jumping Amsterdam daarmee te verbreden. Op deze manier zijn we niet alleen en topevenement, maar bieden we ook een platform waar veel te leren is en waar nieuwe trends en ontwikkelingen worden gedeeld. Vanuit die gedachte hebben we partijen bij elkaar gebracht en de kennisstal samen handen en voeten gegeven.”

Sleutel tot paardenwelzijn

Dorien van Dijk, uitgever Eisma Horsesmedia: “Kennis is de sleutel tot paardenwelzijn. Dagelijks geven wij via onze platformen Bit, Dressuur, Paardenvoerplein.nl, de Paardenkrant en Horses.nl paardenliefhebbers waardevolle informatie over hun paardenpassie. Hoe geweldig is het dat wij in samenwerking met Jumping Amsterdam en Aeres Hogeschool Dronten nu de Bit Kennisstal kunnen lanceren! Dé plek op Jumping Amsterdam waar paardenliefhebbers op informele wijze kennis kunnen opdoen bij specialisten, die achter de schermen garant staan voor de beste zorg voor (sport)paarden.”

Kennnis delen

Arianne van de Hee, teamleider en studieleider hippische opleidingen Aeres Hogeschool Dronten: “Wij bieden de hbo studies Hippische bedrijfskunde en International Equine Business Management in Dronten, waarbij je de passie voor paarden kunt combineren met bedrijfskunde. We zetten ons in voor de verdere professionalisering van de sector. Mooi om hier ook met Eisma Horsesmedia en Jumping Amsterdam invulling aan te geven. In de Kennisstal zullen docenten en studenten kennis delen op het gebied van het nieuwe paardenhouden, preventie en revalidatie van blessures, gedrag van paarden en paardentaal”.

Programma Bit Kennisstal

Jumping Amsterdam heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend evenement van wereldformaat waar de paardenliefhebbers elkaar treffen. Irene Wolfs: “De Kennisstal is een mooie aanvulling op het programma en nog een reden om Jumping Amsterdam niet te willen missen!” Benieuwd naar het volledige programma in de Bit Kennisstal powered by Aeres Hogeschool Dronten? Houd dan onze websites en social media in de gaten!

Jump-in kaarten

Wil je Jumping Amsterdam beleven, maar hoef je niet per se een tribuneplaats? Dan zijn de nieuwe Jump-In tickets wat voor jou! Op donderdag 23 januari en tijdens het dagprogramma van vrijdag 24 januari bieden deze tickets toegang tot het volledige strodorp, alle horecagelegenheden, de publieke losrijpiste en de nieuwe ‘Bit Kennisstal powered by Aeres Hogeschool Dronten’ tegen een zeer gereduceerd tarief. Reserveer een reguliere kaart als je ook het sportprogramma in de wedstrijdpiste wilt zien.

