Kaartverkoop Jumping Amsterdam gestart

Van 25 tot en met 28 januari 2024 kunnen paardensportliefhebbers elkaar ontmoeten tijdens Jumping Amsterdam. Wie de sfeer van vorig jaar geproefd heeft zal wederom uitkijken naar Topsport, Entertainment en Amsterdam. Met twee wereldbekerkwalificaties, de FEI Dressage World CupTM en de Longines FEI Jumping World CupTM presented by EuroParcs, is topsport op het hoogste niveau gegarandeerd en zijn alle favoriete (inter)nationale ruiters en paarden aanwezig.

Het programma is als vanouds, een aaneenschakeling van hoogtepunten zowel binnen als buiten de piste. Daar waar de internationale ruiters het podium krijgen in het weekend, is het aan de nationale ruiters om Jumping Amsterdam te openen op donderdag 25 januari. Voor de klasse 1.10m tot en met 1.35m is er de mogelijkheid een startplaats te bemachtigen tijdens een van de selectiewedstrijden die de komende weken op de planning staan.

Sport op nummer 1

Ditzelfde geldt voor de Prix St. Georges ruiters, die donderdagavond na de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden in de piste zullen verschijnen. “Dat sport bij ons op nummer 1 staat zal niemand ontgaan”, vertelt directeur Irene Verheul. “Juist daarom vinden we het belangrijk dat we op donderdag de deuren openen voor de landelijke ruiters en hen de kans geven om in zo’n ambiance te rijden. Hoe fantastisch ook, dat zij in het weekend weer als bezoeker hun helden komen aanmoedigen!”

Kaartverkoop (succesvol) van start!

Traditiegetrouw is de kaartverkoop op 1 oktober van start gegaan. “Het is ongelofelijk dat de kaartverkoop zo goed van start is gegaan en iedereen weer zo uitkijkt naar Jumping Amsterdam.”

Achter de schermen is het team druk bezig om ook de 63e editie onvergetelijk te laten zijn. “Iedere editie weer is het onze prioriteit om te innoveren waar mogelijk en juist daarom is het belangrijk om met al onze stakeholders, van sponsor of bezoeker tot deelnemer of exposant, in gesprek te blijven en te luisteren. Daaruit is onder andere gekomen dat we hebben besloten een vernieuwde culinaire invulling te geven aan onze hospitality arrangementen en nieuw is dat er bij de stallen een aparte longeercirkel gebouwd wordt om de faciliteiten voor de paarden en grooms te optimaliseren. Ook op de beursvloer zijn er verrassende aanpassingen. De sport komt nog meer centraal te staan bij de openbare losrijpiste en het horecaplein wordt met een nieuwe locatie nog toegankelijker.

Binnenkort volgt spannend nieuws voor de dressuurliefhebbers. We zijn achter de schermen bezig met een nieuw concept waardoor de interactie met het publiek wordt vergroot en de harmonie tussen ruiter en paard centraal staat.”

Buiten de piste genoeg te doen

Naast dit gevarieerde programma is er buiten de piste ook genoeg te doen. Met meer dan 75 exposanten kan je ook dit jaar weer heerlijk shoppen in het promodorp, lekker eten, drinken en in het weekend de avond afsluiten met het legendarische Amsterdamse feestje bij café Bolle Jan op het horecaplein.

Profiteer van het aantrekkelijke ‘early bird’ tarief dat geldig is tot en met 30 november. Uitgebreide informatie over de kaartverkoop en het programma zijn te vinden op de website www.jumpingamsterdam.nl

Bron: Persbericht