Kern TeamNL van start tijdens Jumping Amsterdam

Nog even en de RAI is weer gevuld met de crème de la crème van de Nederlandse spring- en dressuursport. Jumping Amsterdam, dat plaatsvindt van 25 tot en met 28 januari, mag zich dit jaar verheugen op een absoluut top deelnemersveld.

Voor TeamNL komen verschillende topruiters in actie die regelmatig de kern vormen van het Nederlandse team, zoals Maikel van der Vleuten met onder meer zijn Olympische troef Beauville Z N.O.P., Willem Greve met zijn beide N.O.P.-paarden Highway TN en Grandorado TN, Jur Vrieling en Harrie Smolders.

Zij krijgen concurrentie van meerdere andere Nederlandse ruiters en vanuit het buitenland komen onder meer de toppers Peder Fredericson (Zwe), de Duitse topruiters Daniel Deusser en Marcus Ehning en de Fransman Julien Epaillard. Uit Zwitserland komen niemand minder dan Martin Fuchs, Steve Guerdat en Pius Schwizer naar Amsterdam.

Hoogtepunten voor de springruiters en -liefhebbers zijn de Grote Prijs op zaterdagavond en de Wereldbekerkwalificatie als afsluiting op zondagmiddag.

Nederlander Quintin Maertens is verantwoordelijk voor de parcoursbouw in de Amsterdamse piste. De complete deelnemerslijst wordt binnenkort op de website van Jumping Amsterdam gepubliceerd.



Dressuurgeweld

De internationale dressuurruiters rijden op vrijdag de Grand Prix. De beste combinaties uit deze strijd

kwalificeren zich voor de kür op zaterdagmiddag die als Wereldbekerkwalificatie geldt. Ook bij de

dressuur is het deelnemersveld van hoge kwaliteit. Voor Nederland komen Emmelie

Scholtens met Indian Rock, regerend Nederlands kampioen Marlies van Baalen met Habibi DVB, Marieke van der Putten met Torveslettens Titanium RS2, Kirsten Brouwer met Foundation en Denise Nekeman met Boston STH in actie.

Deze TeamNL-amazones zullen de sportieve strijd aanbinden met onder andere wereldkampioen Charlotte Fry (Gbr), Isabell Werth (Dui), Nana Skoborg Merrald (Den) en Patrik Kittel (Zwe).



Publiek kiest eerste winnaar Harmony & Fairness Award

Voor het eerst in de geschiedenis van Jumping Amsterdam wordt de Harmony & Fairness Award

uitgereikt aan de combinatie die het meeste harmonie uitstraalt tijdens de proef. Anders dan bij de traditionele jurering bij een dressuur competitie wordt het publiek actief betrokken in het toewijzen van deze prijs. Via een speciaal live stemsysteem kan het publiek de combinaties beoordelen op comfort en harmonie. De combinatie die het hoogste gewaardeerd wordt, is de winnaar van de Harmony & Fairness Award®.

Bron: Persbericht KNHS