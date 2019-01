Kevin Jochems KNHS Talent van het Jaar 2018

Kevin Jochems is op Jumping Amsterdam uitgeroepen tot KNHS Talent van het Jaar 2018. Uit handen van Anky van Grunsven ontving de 23-jarige springruiter ontving de prestigieuze prijs uit handen van Anky van Grunsven en Marlies van Baalen. Vorig jaar ging de titel naar dressuuramazone Anne Meulendijks.

Het jaar 2018 was een zeer succesvol jaar voor Kevin, die sinds 2014 deel uit maakt van het KNHS Talententeam. Hij won maar liefst vijf Grote Prijzen met zijn toppaard Captain Cooper. Kevin traint en werkt bij Leon Thijssen in Sevenum en maakte in 2017 de overstap naar de senioren.

Absolute nummer 1

In de verkiezing onder de bondscoaches en trainers, de pers en de publieksstemmen werd Kevin Jochems tot winnaar gekozen. Collega Jur Vrieling motiveerde zijn keuze: “Hij is de absolute nummer 1. Ik heb er zelf een eeuwigheid over gedaan om een ’klassieker’ te winnen. Kevin wint er gewoon twee in één jaar en dat op zijn leeftijd!”

Facebookstemmen voor Anne

Anne Meulendijks bleef populair en kreeg dit jaar veruit de meeste publieksstemmen via de Facebookpagina van het KNHS Talentenplan. Zij ontving daarvoor een prachtige staatsiedeken uit handen van Anky van Grunsven.

