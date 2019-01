L’Année Hippique Award Best Dressage Rider voor Daniel Bachman Andersen

Na de prijsuitreiking van wereldbekerkür in Amsterdam, waarin Daniel Bachmann Andersen zesde werd met Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz), mocht de ruiter nog een keer terugkomen in de ring. Deze keer voor de uitreiking van de L’Année Hippique Award Best Dressage Rider van 2018.

In 2018 konden paardensportfans van over de hele wereld online stemmen op hun favoriete ruiters en Bachmann Andersen werd verkozen tot de beste dressuurruiter.

Filosofie

“De enige manier om beter te worden is door te proberen, te falen en erachter te komen hoe het moet!” Dat is de filosofie van de Deense ruiter. Met deze filosofie, veel talent en discipline, de beste training en veel gevoel voor paarden bereikte hij met Loxana (v. Diamond Hit) de Europese Kampioenschappen in Aken in 2015. Drie later maakte hij met Blue Hors Zack (v. Rousseau) deel uit van het Deense team tijdens de World Equestrian Games in Tryon.

Bron: Jumping Amsterdam