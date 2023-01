Lars Schröder wint 1.35m met dank aan oom Gerco

Negen combinaties wisten de barrage van het 1.35m op Jumping Amsterdam te halen. Lars Schröder trok aan het langste eind en wist de rubriek te winnen met dank aan Gerco Schröder. Zijn paard Colando (v. Conthargos) werd opgeleid door zijn oom. Lars reed met Colando naar de zege door foutloos in de barrage te blijven in 28,62 seconden.

In de barrage moest Lars Schröder wel even alle zeilen bijzetten om in het zadel te blijven. De 17-jarige ruiter uit Tubbergen liet Colando heel kort naar de smalle oxer van Anemone draaien, kwam heel dicht onder de hindernis en toen moest Colando wel heel erg zijn best doen om van het hout af te blijven. “Ik verloor daar mijn beugel en kwam een beetje uit balans”, vertelt Lars. “Gelukkig kreeg ik de beugel snel weer te pakken en kon ik weer verder rijden.”

Overgenomen van Gerco

Lars is tevreden met zijn barrage. ‘’Ik had wel een plan in mijn hoofd voor de barrage, maar je moet altijd kijken hoe het loopt en hierop inspelen. Ik kijk altijd goed hoe de lijnen lopen en hoeveel galopsprongen er tussen de hindernissen zitten.’’ De springruiter rijdt Colando nog niet zo heel lang. ‘’Ik heb hem nu ongeveer twee maanden. Hij doet het tot nu toe heel erg goed, dus ik ben heel blij met hem. Ik heb hem overgenomen van Gerco, ik mocht hem gaan rijden.’’

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Berry Wagenaar en Stijn Testers. Berry Wagenaar reed zijn Kerenia (v. Zavall) in 29.58 seconden naar de finish en bleef daarmee bijna een seconde achter op Lars Schröder. Stijn Testers reed op zijn beurt Geronimo (v. Zambesi) in 30.24 seconden naar de derde plaats. Lotte Teuns wist ook foutloos te blijven in de barrage en werd vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Jumping Amsterdam