Dit jaar geen Lichte Tour-kür op Jumping Amsterdam, selectiewedstrijden bekend

Jumping Amsterdam geeft nationale ruiters al jaren de kans om op op het topconcours te rijden. Onder andere met een zeer populaire Lichte Tour-rubriek waarvoor subtopruiters zich via selectiewedstrijden kunnen selecteren. Dit jaar is er nog maar één Lichte Tour-rubriek (de Prix St. Georges op donderdag) in het programma opgenomen.

De Intermédiaire I-kür op zaterdag voor de beste zes combinaties uit de Prix St. Georges is dit jaar geschrapt.

Irene Verheul, sportief directeur van Jumping Amsterdam, vertelt over die keuze: “Vanaf vorig jaar maken we samen met de Wereldbekerwedstrijd in Herning en de Wereldbekerwedstrijd in Gothenburg deel uit van de Lövsta Future Challenge-competitie voor U25-ruiters. Vorig jaar konden we die U25-rubrieken op woensdag en vrijdag laten plaatsvinden omdat we op woensdagavond al begonnen met de Top of Dressage-dressuuravond. Dit jaar was die mogelijkheid er niet en om die reden is de Lichte Tour-kür dit jaar geschrapt. Ons programma is al vol vanaf ’s ochtends tot s’ avonds en dan horen keuzes erbij.”

Selectiewedstrijden

Deelname aan Jumping Amsterdam in de Lichte Tour is mogelijk door kwalificatie in een van de zes voorselecties. De winnaars van deze selecties ontvangen een startbewijs voor het concours in de Amsterdamse RAI.



4 november – Hippisch Centrum Exloo (Exloo)

12 november – Van der Vorm Officemanagement & Organisatie (Delft)

17 november – De Voornruiters (Utrecht)

3 december – Zilfia’s Hoeve (Houten)

17 december – Rijvereniging Liempde (Liempde)

29 december – Ruitersportcentrum de Kroo (Nieuw en Sint Joosland)

