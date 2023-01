Maikel van der Vleuten tweede in Grote Prijs van Jumping Amsterdam 

Springruiter Maikel van der Vleuten won in 2007 en 2016 de Grote Prijs van Jumping Amsterdam. Zaterdagavond lukte het net niet en kwam Van der Vleuten, de huidige nummer 9 van de wereldranglijst, slechts 0.73 seconden tekort op de Duitse winnaar Hans-Dieter Dreher. Het was wel de eerste vijfsterren Grote Prijs die Van der Vleuten won met zijn twaalfjarige merrie Dywis HH.

Met elf van de 39 starters uit de eerste omloop kreeg het publiek in de RAI met een goed gevulde barrage in de Anemone Horse Trucks Grand Prix of Amsterdam, powered by Stoeterij Sterrehof, waar voor haar geld. Vier ruiters van TeamNL gingen de strijd aan met de wereldtop. De Duitser Hans Dieter Dreher kwam als derde aan start in de barrage en zijn vermogende en met hele grote passen galopperende schimmel Elysium zette de tijd stop op 39.92 seconden. De Limburse ruiter Loewie Joppen maakte zijn selectie voor Jumping Amsterdam waar door vervolgens met zijn goed springen Havel van de Wolfsakker Z te proberen om het resultaat van Dreher te verbeteren. Foutloos in 41.57 seconden. Het bleek goed voor de vierde plaats in de einduitslag.

Stel fijne paarden

Maikel van der Vleuten was er alles aan gelegen om zijn derde Grote Prijs van Amsterdam te winnen. Dat lukte al eens in 2007 en in 2016. Met de twaalfjarige merrie Dywis HH koos hij voor de aanval, reed overal de kortst mogelijke afstand en leek op de overwinning af te stevenen. Op de finishlijn kwam de 34- jarige Brabander slechts 0.73 seconden tekort. De merrie Dywis HH, die de afgelopen jaren met beleid is opgeleid door Van der Vleuten, bewees dat ze op het hoogste niveau heel goed uit de voeten kan. Naast Beauville Z N.O.P. en El Wikke, waarmee Maikel in november de Grote Prijs van Maastricht won, heeft Van der Vleuten er weer een winnaar bij op het hoogste niveau. Dywis HH won haar eerste Grote Prijs op vijfsterren niveau. Van der Vleuten, de nummer 3 van het WK en van de Olympische Spelen met Beauville Z N.O.P., is de huidige nummer 9 van de FEI wereldranglijst.

Wereldbeker

Vanmiddag om 15.30 uur is de FEI Longines wereldbekerkwalificatie van Jumping Amsterdam. Daarin komen acht Nederlandse combinaties aan start. Daaronder Lars Kersten, de hoogstgeplaatste landgenoot in de tussenstand van de wereldbeker. Verder staan op de startlijst: Harrie Smolders, Sanne Thijssen, Willem Greve, Jur Vrieling, Marc Houtzager, Maikel van der Vleuten en Leopold van Asten.

Uitslag

Bron: Persbericht