Marc Houtzager: “Ik heb in mijn leven nog niet zo snel gereden”

Marc Houtzager troefde met de twaalfjarige merrie Sterrehof’s Dante zijn landgenoot Harrie Smolders af in de Wereldbekeretappe vanmiddag. Met vier Nederlanders in de top 7 was het een fantastische afsluiting van een sfeervol en sportief Jumping Amsterdam. “Winnen hier in Amsterdam is echt ongelooflijk”, was de eerste reactie van Houtzager.

“Ik wist dat ik alle risico’s moest nemen. Ik heb in mijn leven volgens mij nog nooit zo snel gereden in een barrage. Zeker niet met Sterrehof’s Dante. Ik wist dat Harrie Smolders heel snel was. Maikel is ook altijd snel en die stond nog vierde toen ik de ring in moest”, vertelt Houtzager.

‘Vandaag was mijn dag’

“Vandaag was gewoon mijn dag. Tot nu toe had ik nog niet eens zo’n goed concours hier in Amsterdam, dus dit maakt het helemaal goed. Winnen in Amsterdam is echt ongelooflijk. De merrie deed zo ongelooflijk haar best. Ik zag de goede afstand in de wending naar de dubbel en in de afstand van de eerste naar de tweede hindernis maakte ik zeven galopsprongen en de anderen acht. Daar heb ik de wedstrijd gewonnen. Het publiek is ongelofelijk hier in de RAI en staat echt achter ons. Mijn sponsoren waren ook hier vandaag, dus ik was extra gemotiveerd om te winnen.”

Lees ook:

Houtzager pakt WB Amsterdam met onmogelijk rondje

In Beeld: Wereldbeker springen in Amsterdam

Bron: KNHS / Horses.nl