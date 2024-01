Marcus Ehning wint met overmacht 1.50m Amsterdam, Smolders en Houtzager volgen

Halverwege het basisparcours van het 1.50m met barrage leek het er gisterenavond even op alsof het een Nederlands feestje ging worden. Veel Nederlandse ruiters wisten zich namelijk te plaatsen voor de barrage in het hoofdnummer van de dag in het RAI. Het feestje werd echter verstoord door de Duitser Marcus Ehning, die er met de Stakkato Gold- zoon Stargold met de hoofdprijs vandoor ging. Harrie Smolders en Marc Houtzager maakte het podium compleet.

Dertien combinaties verschenen aan de start in de barrage. De eerste plaats was niet lang besteed aan Marc Houtzager en zijn crack Sterrehof’s Dante (v.Canturano I), want Harrie Smolders reed met Escape Z (v.Emerald) naar 35,45 seconden en dook daarmee onder de genoteerde tijd van 35,76 seconden van Houtzager. Henk Frederiks stond op dat moment met Impian D (v.Bubalu VDL) op plaats drie met een tijd van 37,57 seconden. Als laatste ruiter verscheen Marcus Ehning in de ring en hij liet het oranje podium niet voor wat het was. Hij kwam met 34,45 seconden ruim een seconde sneller dan Smolders over de finish en nam de overwinning meer naar huis.

Nederlanders in barrage

Ook Kevin Jochems, Willem Greve, Kim Emmen, Tani Joosten en Sanne Thijssen wisten een plek in de barrage te bemachtigen en zette allemaal wederom een foutloze ronde neer.

Uitslag

Bron: Horses.nl