Maria Henneman: ‘Stel eens eisen aan een opinieartikel’

Het Parool plaatste gisteren een opinieartikel van Stichting Dier&Recht over Jumping Amsterdam. De KNHS reageerde daar al op en ook Maria Henneman, voorzitter van de ORUN en voorzitter van de technische commissie dressuur, heeft nu op haar eigen website gereageerd op het artikel. Zij meent: 'Stel als redactie eens eisen aan een opinieartikel in plaats van ruim baan te geven aan malicieuze aantijgingen aan het adres van dierenartsen, paardensporters, de gemeente Amsterdam en het publiek dat in groten getale het 61jarig sportevenement in de Amsterdamse RAI gaat bezoeken.'

Hennemann is directeur/eigenaar van een adviesbureau voor crisiscommunicatie en reputatiemanagement. Zij werkt ook als toezichthouder bij vier organisaties. Van 2005 tot 2014 maakte Henneman deel uit van het KNHS Federatiebestuur en sinds vorig jaar is ze voorzitter van de ORUN en de technische commissie dressuur.

Hetze

Zij noemt het opinieartikel van Dier&Recht een hetze en vindt het kwalijk dat Het Parool hier een podium aan biedt: “Het zogenaamde opinieartikel gebruikt een welbekend recept. Je gooit allerlei beweringen zonder bronvermelding op een hoop en roept dat paardensport tot dierenleed leidt. Je onderbouwt het niet door feiten maar plaatst alle betrokkenen in de beklaagdenbank. Paardensportliefhebbers zijn blind door hun liefde voor het paard, het publiek zet je neer als neutrale toeschouwer die denkt dat het paard welwillend is (kortom die heeft er geen verstand van). Dierenartsen zijn niet onafhankelijk want die willen paarden alleen maar maximaal laten presteren met pijnstillers. Dat is klinkklare onzin in verband met dopingcontrole. De gemeente Amsterdam heeft met de sponsoring van het evenement alleen maar oog voor het economisch gewin. Dit is geen opiniestuk meer, maar het opzetten van een hetze. Een medium als in dit geval Het Parool hoort daar niet aan mee te werken.”

Bron: Hennemanstrategies.nl