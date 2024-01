Marlies van Baalen wint Harmony & Fairness Award bij Jumping Amsterdam

Met drie TeamNL amazones in de top tien was bondscoach Patrick van der Meer tevreden na afloop van de FEI Wereldbeker Kür op Muziek bij Jumping Amsterdam. “De meiden hebben echt mooi gereden, daar ben ik echt trots op.” Marieke van der Putten reed in de Amsterdamse RAI haar Torveslettens Titanium RS2 N.O.P. (v. Totilas) naar het beste Nederlandse resultaat. Marlies van Baalen won de allereerste editie van de Harmony & Fairness Award.

Vorig jaar april moest Marieke van der Putten na afloop van de wereldbekerfinale haar Torveslettens Titanium RS2 N.O.P. nog ziek in Amerika achterlaten. Nu, een klein jaar later, is de 12-jarige ruin weer op de weg naar de top. De combinatie bereikte de zevende plek met een score van bijna 80% in de kür (79.725%). “Ik ben heel blij met mijn resultaat van vandaag, we hebben een goede kür laten zien. Er zijn ook nog genoeg puntjes voor verbetering, daar ga ik nog hard aan werken.”

Gevoel overheerst

Marlies van Baalen eindigde met haar 12-jarige Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro) op de achtste plaats met 79.640%. Emmelie Scholtens completeerde de top tien met de hengst Indian Rock (v. Apache) met een score van 78.680%. “Ik reed een keer verkeerd waardoor ik niet uitkwam met mijn lijnen en de muziek. Maar het goede gevoel over mijn paard overheerst”, meldt de amazone na afloop. De overwinning in Amsterdam ging naar de Britse amazone Charlotte Fry met de KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale). De combinatie behaalde een score van 88.180%.

Stijgende lijn

De kersverse bondscoach Patrick van der Meer was een tevreden man. “Ik ben superblij met de ritten van Marlies en Marieke en de stijgende lijn die ze hebben laten zien. De meiden hebben echt mooi gereden, daar ben ik echt trots op. Emmelie vormt een hele mooie combinatie met Indian Rock en liet hele mooie stukken zien in haar kür. Ook Devenda Dijkstra heeft gisteren en vandaag stoer gereden. De route naar Parijs is hier in Amsterdam begonnen, de paarden konden mooi ervaring opdoen.”

Harmony & Fairness Award

Op Jumping Amsterdam werd voor de eerste keer de Harmony & Fairness Award uitgereikt. Het publiek gunde deze prijs met een hoge score aan Marlies van Baalen voor het mooie harmonieuze beeld dat haar kür met Habibi DVB opleverde. De amazone nam haar prijs dankbaar in ontvangst: “Ik ben er erg blij mee. Het publiek is enorm betrokken en heeft kunnen stemmen. Voor mij en mijn familie is dit een belangrijke prijs en beloning.”

Bron: KNHS