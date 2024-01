Matthew Sampson wint 1.40m in Amsterdam: ‘Ik kan altijd op haar vertrouwen’

Matthew Sampson wilde altijd al rijden op Jumping Amsterdam. Dit jaar lukte het voor het eerst om een startbewijs voor het topevenement in de RAI te bemachtigen. En gelijk de eerste proef was het raak: Matthew Sampson won met met MGH Candy Girl (v.Sligo Candy Boy) de openingswedstrijd, een 1.40m direct op tijd om de Pearlcard Prijs. Angelica Augustsson Zanotelli was éénhonderdste van een seconde langzamer en werd tweede, Jur Vrieling reed zich met Lhynara ook op het podium.

“Ik had geen andere ruiters zien rijden”, vertelt Matthew Sampson als hij Candy Girl na afloop van de ereronde uit de bak met wortels en paardensnoepjes heeft laten eten. “Maar ik kon dit parcours wel aan Candy Girl overlaten. Het is een kleine merrie, maar goud waard. Altijd competitief en als ik wil kan ik met haar heel snel zijn. In Mechelen won ze een rubriek, in Londen was ze een keer derde en een keer eerste, ik kan altijd op haar vertrouwen.”

Vrieling in top drie

Dat de Brit snel kan zijn met zijn elfjarige merrie bleek uit hun geklokte tijd van 55,63 seconden, waarmee ze Angelica Augustsson Zanotelli nipt voor kon blijven. Met Dyrka du Carry (v.Siryus de Bavoz) noteerde zij 55,64 seconden op de klok, gevolgd door Jur Vrieling die in het zadel van de merrie Lhynara (v.Lyjanero) in 56.04 seconden over de finish kwam.

Fingers crossed

”Ik heb altijd al een keer op Jumping Amsterdam willen rijden. Er zijn een hoop strijdlustige ruiters hier. De faciliteiten zijn fantastisch. En de ring en het publiek zijn hier ook geweldig. Ik ben heel blij dat ik hier ben. Fingers crossed voor de komende dagen. Hopelijk finishen we zoals we gestart zijn”, aldus Sampson.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Jumping Amsterdam