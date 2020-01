Ook accumulator voor Gaudiano, op 1/100 van Kuipers

Na het 1m45 gisteravond, was ook de accumulatorrubriek vanmiddag voor de Italiaan Emanuele Gaudiano. Met Kingston van het Eikenhof (v. Epleaser van't Heike) was hij 1/100 sneller dan Doron Kuipers en Fabulous (v. Harley VDL), die gisteren het 1m40 wonnen. Beide combinaties scoordenhet maximum van 65 punten.

De derde plaats was voor Agustin Covarrubias en Larbraker (v. Larino), die 1,2 seconden later dan Gaudiano en Kuipers over de finish kwam.

Jeroen Dubbeldam werd zevende met Forever SFN (v. Azteca VDL). Ook Dubbeldam red het maximaal aantal punten, hij zat een kleine drie seconden achter de winnaar. Vlak achter hem eindigden Eric van der Vleuten en Djoost Again (v. Cantos).

Uitslag

Bron: Horses.nl