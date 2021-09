Ook basisruiters krijgen de kans op Jumping Amsterdam

Op Jumping Amsterdam 2022 krijgen ook nationale springruiters de kans om in de internationale wedstrijdpiste voor een groot publiek te rijden. Donderdag 27 januari zijn er springrubrieken voor de klassen L, M, Z en ZZ. De selectiewedstrijden om een startplek te bemachtigen zijn nu bekend.

Deelname aan Jumping Amsterdam is mogelijk door kwalificatie in een van de zeven voorselecties. Per wedstrijd ontvangen de drie 3 hoogstgeplaatste ruiters per klasse een uitnodiging voor het concours in de Amsterdamse RAI.

Selectiewedstrijden

3 oktober – Noord Hollandse Ruiter Vereniging, Aerdenhout

16 oktober – RV Wieringermeerruiters, Middenmeer

21, 22 en 23 oktober – Manege Zilfia’s Hoeve, Houten

6 en 7 november – RV. St. Hubertus, Lisse

11 december – Hippisch Centrum Exloo, Exloo

18 en 19 december – SRJV Groenendaal, Bunschoten

26 en 30 december – Manege Beukers, Oudkarspel

Inschrijven voor de selectiewedstrijden verloopt via mijn KNHS.

Meer informatie

Bron: Horses.nl