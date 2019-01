Overzichtspagina Jumping Amsterdam

Jumping Amsterdam viert dit jaar feest. Niet alleen omdat 2019 de zestigste editie van het concours is, maar ook omdat de Wereldbeker springen terug is in onze hoofdstad. Dat zorgt wel voor enige aanpassingen in het programma: de Grote Prijs wordt nu op zaterdagavond (21.15 uur) verreden en de Wereldbekeretappe op zondagmiddag (15.15 uur). De Wereldbeker dressuur wordt zoals gewoonlijk op vrijdag (11.00 uur Grand Prix) en zaterdag (12.30 uur kür) verreden. Volg Horses.nl om niets te missen van deze diamanten editie van Jumping Amsterdam.