Paard zorgt voor commotie in Amsterdamse gemeenteraad 

De gemeenteraad van Amsterdam debatteerde gisteravond tot in de kleine uurtjes over de subsidiëring van evenementen waarbij paarden een rol spelen. Aanleiding was de gemeentelijke subsidie aan Jumping Amsterdam, maar vervolgens werd ook de schimmel van Sinterklaas van stal getrokken. ''Zo lang ik burgemeester van Amsterdam ben, zit Sinterklaas op een paard'', aldus burgemeester Femke Halsema in de Telegraaf.