Pim Bakkenes interim-directeur Jumping Amsterdam

Pim Bakkenes treedt per 1 november 2019 in dienst als interim-directeur van het internationale concours Jumping Amsterdam. Hij volgt daarmee Annemarike van Putten-Bunschoten op, die na twaalf edities kiest voor een nieuwe uitdaging. Bakkenes (35) is voor Jumping Amsterdam zeker geen onbekende. Hij heeft het evenement de afgelopen twee jaar van dichtbij meegemaakt als Account manager bij RAI Amsterdam.

In die hoedanigheid blijft Pim Bakkenes de komende periode ook verbonden aan de RAI en zal hij verantwoordelijk blijven voor een aantal van zijn lopende evenementen voor 2019 en 2020. Irene Verheul blijft als projectmanager (top)sport en operations de vaste waarde binnen de organisatie van het hoofdstedelijk concours.

Paul Riemens, voorzitter van het bestuur, vindt het jammer dat Annemarike van Putten-Bunschoten vertrekt. ‘Sinds 2007 was zij één van de drijvende krachten achter het evenement. De afgelopen vier edities, waarin zij leiding heeft gegeven aan de organisatie, is het evenement gegroeid. Ik denk dat de zeer succesvolle Jumping die afgelopen januari plaatsvond daar een duidelijk bewijs van is. Een sterk programma met een goede mix van topsport en entertainment, volle tribunes en veel lof van ruiters, sponsors en bezoekers.’ Het bestuur is content met de interim-aanstelling van Pim Bakkenes: ’Een ervaren, zeer gedreven kracht die thuis is in de wereld van evenementen. In deze functie kan hij zijn passie voor sport uitstekend combineren met zijn professionele achtergrond.’

De 61ste editie van Jumping Amsterdam vindt plaats van 23 tot en 26 januari in de RAI Amsterdam.

Bron: Persbericht